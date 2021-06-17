İtalyan basını: "Immobile ve Locatelli son 16'ya taşıdı"

17 Haziran 2021 Perşembe, 14:19

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin ardından İsviçre'yi de mağlup eden İtalya, topladığı 6 puanla gruptan çıkmayı garantiledi.

Alınan galibiyeti ve tur sevincini İtalya basını şöyle kutladı:

CORRIERE DELLO SPORT: ÇILGINCA SEVİNÇ

Gol ve gösteri: Locatelli ve Immobile, İtalya'yı son 16'ya taşıdı. Mancini: Galibiyeti, tüm acı çeken insanlara adıyorum.

LA GAZETTA DELLO SPORT: İTALYA SHOW

İsviçre'ye de üç gol. Son 16'dayız. Çok güzelsiniz. Bundan daha iyisi olamazdı. Pazar günü Galler karşısında alınacak bir beraberlik bizi grup birincisi yapacak. Artık her şey olabilir.

TUTTOSPORT: İTALYA'NIN LOCATELLİSİ

İsviçre'ye de üç gol. İtalya son 16'da. Büyük düşünmek bu. Milli takımın hakkı.