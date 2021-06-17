İtalyan basını: "Immobile ve Locatelli son 16'ya taşıdı"
Euro 2020'deki ikinci maçın da İsviçre'ye iki gol atan Manuel Locatelli için İtalya basını, "İtalya'nın Locatellisi" ifadelerini kullandı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin ardından İsviçre'yi de mağlup eden İtalya, topladığı 6 puanla gruptan çıkmayı garantiledi.
Alınan galibiyeti ve tur sevincini İtalya basını şöyle kutladı:
CORRIERE DELLO SPORT: ÇILGINCA SEVİNÇ
Gol ve gösteri: Locatelli ve Immobile, İtalya'yı son 16'ya taşıdı. Mancini: Galibiyeti, tüm acı çeken insanlara adıyorum.
LA GAZETTA DELLO SPORT: İTALYA SHOW
İsviçre'ye de üç gol. Son 16'dayız. Çok güzelsiniz. Bundan daha iyisi olamazdı. Pazar günü Galler karşısında alınacak bir beraberlik bizi grup birincisi yapacak. Artık her şey olabilir.
TUTTOSPORT: İTALYA'NIN LOCATELLİSİ
İsviçre'ye de üç gol. İtalya son 16'da. Büyük düşünmek bu. Milli takımın hakkı.
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