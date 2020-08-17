İttifak anketinde yeni partilerin seçmenleri damga vurdu!

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 21:36

Yeni siyasi partilerin ve hareketlerin ortaya çıktığı bu dönemde seçmenler partilerinin bulunduğu ittifaklara ilişkin bir anket yayınlandı. İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından yayınlanan ankette henüz bir ittifaka dahil olmayan partilerin seçmenleri ittifaklar konusunda ne düşündüklerini sordu.

Anket, 4-5 Ağustos 2020 tarihlerinde Türkiye çapında 12 ilde 1506 kişi ile yapıldı.

İTTİFAKLAR MEMNUN

Anketin ilk bölümünde “Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna AK Parti veya MHP yanıtını veren katılımcılara partilerinin Cumhur İttifakı içerisinde bulunmasından memnun olup olmadıkları soruldu.

Sonuçlara göre AKP ve MHP seçmenlerinin %99,4 gibi çok büyük bir çoğunluğu partilerinin Cumhur İttifakı içerisinde bulunmasından memnun.

Benzer bir şekilde “Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna CHP veya İYİ Parti yanıtını veren katılımcılara partilerinin Millet İttifakı içerisinde bulunmasından memnun olup olmadıkları soruldu.

Sonuçlara göre CHP ve İYİ Parti seçmenlerinin %97,8 gibi çok büyük bir çoğunluğu partilerinin Millet İttifakı içerisinde bulunmasından memnun.

İLK TERCİH MİLLET İTTİFAKI

Yeni kurulan ve kurulacağı iddia edilen partilerin hangi ittifak içinde yer alacaklarına dair tartışmalar da bir yandan sürüyor.

“Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna ittifakların dışında kalan partileri seçen katılımcılara, partilerinin hangi ittifak içerisinde yer almasını istedikleri soruldu.

Genel sonuçlara göre bu kategorideki katılımcıların %66’sı partilerinin Millet İttifakı içerisinde yer almasını istediklerini belirtirken, bu oran Cumhur İttifakı için %1,7 oldu.

Katılımcıların %32,2’si ise partilerinin herhangi bir ittifak içerisinde yer almasını istemediğini belirtti.