İTÜ'den Katar'la anlaşma: "Akademik ve bilimsel çalışma deneyimleri paylaşılacak"

20 Ocak 2021 Çarşamba, 10:44

AKP iktidarının son yıllarda başta askeri ve siyasi olmak üzere birçok alanda yakın ilişkiler kurduğu Katar'la akademik alanda da işbirliğine gidiliyor. Bu anlamda İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile Katar Üniversitesi (KÜ) arasında bir anlaşmaya imza atıldı.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve KÜ Rektörü Prof. Dr. Hassan Al-Derham iki üniversite arasında iş birliğini geliştirecek mutabakat anlaşması imzaladı.

Mutabakat anlaşması, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve Katar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hassan Al-Derham tarafından Türkiye’nin Katar Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ile Katar Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Eğitim’den sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mariam Al-Maadeed’in ve her iki üniversiteden ilgililerin katılımıyla imzalandı.

Mutabakat anlaşmasının iki kurum arasında "özellikle bilimsel araştırma konusundaki işbirliğine ve işbirliği yöntemlerine yaptığı vurgu, yerel ve uluslararası paydaşlarla ilişki kurarak mükemmeliyete ulaşmak ve bilgiyi, bilimi ve inovasyonu geliştirmek için çaba gösteren her iki üniversitenin stratejik eğitim planı kapsamındaki çeşitli akademik çabalarının yansımalarını barındıracağı" belirtildi.

"AKADEMİK VE BİLİMSEL DENEYİMLER PAYLAŞILACAK"

İTÜ ile KÜ'nün mutabakat anlaşması imzalamasının "önem"i ise şu şekilde anlatıldı:

“iki kurum arasındaki araştırma işbirliğini daha da artıracak ve deniz suyunun arıtılması ve su arıtma gibi Katar için olduğu kadar Türkiye için de stratejik öneme sahip bir konuda iki ülke halkının yararına bilimsel ve teknolojik alanda üstünlük elde etmek için kapasite geliştirme olanakları sağlayacak.

Yapılan işbirliği ve mutabakat anlaşması aynı zamanda bilgi birikiminin, eğitim ile akademik ve bilimsel çalışma deneyimlerinin paylaşılması; bültenler, dergiler, çalışmalar, istatistikler ve diğer veriler de dahil olmak üzere bilgi alışverişi; çalışmalar yapmak; konferanslar, toplantılar ve eğitimler düzenlemek ve öğretim üyeleri ve/veya araştırmacıların değişimi için bir çerçeve oluşturacak”