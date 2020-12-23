İYİ Parti Covid-19 tedbir paketi açıkladı

23 Aralık 2020 Çarşamba, 18:35

Yüksel, Genel Merkez’de düzenlediği basın toplantısında Sağlık Politikaları Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Karaman ile İYİ Parti olarak hazırladıkları Covid-19 önlemler paketini anlattı.

"YETERLİ TEDBİRLER ALINDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Pandemi döneminde ülkenin içinde bulunduğu durumun ciddiyetine dikkat çeken Yüksel’in açıklaması şöyle:

"İYİ Parti olarak halkımızın dertlerinin ve sorunlarının neler olduğunu biliyoruz ve bunların çözümünü üretmek için elimizden geleni yapıyoruz. Muhalefet partisi olarak üzerimize düşenin sadece eleştiri değil çözüm önerileri olduğunu da biliyoruz. Bulduğumuz çözüm önerilerini de saklamadan halkımızın huzurunda sunmak için sizlerle birlikte olacağız. Pandeminin başladığı gün herkese bedava maske vaadinde bulunanlar inşallah deva aşıyı kimseyi ayırt etmeden vatandaşına ulaştırır, beklentimiz budur. Gerek ekonomik olarak gerek sağlık açısından yeterli tedbirlerin alındığını düşünmüyoruz. Çünkü bizzat toplumun içinde yaşıyoruz”

İŞTE İYİ PARTİ'NİN COVİD-19 ÖNLEM PAKETİ

Yüksel, açıklamasının ardından hazırlanan çözüm önerilerini sunmak üzere sözü Prof. Karaman’a verdi. Karaman, İYİ Parti olarak Covid-19 Önlem Paketi'ndeki önerileri şöyle açıkladı:

"- Salgın tüm dünyada kontrol altına alınana kadar minimum 4 hafta boyunca yurtdışı giriş, çıkışlarda ekstra tedbirler alınmalıdır.

- Şehirlerarası Giriş-Çıkışlarında caydırıcı etkisi olması için otobanlarda OGS-HGS Sistemine entegre 'HES Kodu Tarama Sistemi' geliştirilmeli ve hastalık tespit edilen vatandaşların karantinaya alınması sağlanmalıdır.

- Toplumun bağışıklık sisteminin yüksek seviyelerde olması bu gibi pandemi dönemlerinde önem arz etmektedir. Bu sebeple halka barınma, gıda temini, sağlıklı çevre ve sağlıklı çalışma koşulları sağlanmalı ve mahallelerde kurulacak aşevleri ile halkın ücretsiz ya da en azından uygun fiyata gıdaya erişimi sağlanmalıdır.

- Halk sağlığı uzmanları tarafından ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz vitamin sağlanmalı, bu çalışmaların koordine edilmesi için 'Beslenme Bilim Kurulu' kurulmalıdır.

- Başta üretim alanları olmak üzere ulaşım, beslenme, barınma gibi işçi sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmalı, kronik hastalara idari izin verilmelidir.

- İşten çıkarılmalar yasaklanmalı, kısa çalışma ödeneği tam ücret olmalıdır.

- Esnek çalışma düzeni acilen devreye alınmalı ve finansmanı devletin sosyal fonlarından karşılanmalıdır.

- Covid-19'un bir meslek hastalığı olarak kabul edilmesi artık reddedilemeyecek bir gerçektir. HATTA pandemi sürecinde bu hastalık nedeniyle hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarının görev şehidi sayılması ile ilgili yasa teklifinin bir an önce meclisten geçirilmeli ve şehitlerimizin ve yakınlarının hakları korunmalıdır."