İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ı başdanışman olarak atadı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ı başdanışman olarak atadı. Parti içi muhalefet yaparken başdanışman olarak atanması tepkiye neden olan Çıray, tepkileri “Demokrasinin icabı” olarak değerlendirdi.
Akşener’le önceki gün yaklaşık 1.5 saatlik görüşmesinin ardından Çıray, siyasi başdanışman olarak atandı. İYİ Parti’nin 2. olağan kurultayında yaşanan liste krizinin ardından parti yönetimine karşı yaptığı muhalif açıklamaları bilinen Çıray’ın başdanışman olarak atanmasına İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu sosyal medya hesabından tepki gösterdi. “Bir ince satış var lakin malı ve taciri ifşa etmeden önce, ince ince düşünmemiz gerekiyor” diyen Dervişoğlu, “Hiç kimse beni öfkeyle laf söylemeye ve kontrolsüz adımlar atmaya zorlamasın. Bunca tecrübeyi, gözümden sapanla vurulmak için yaşamadım. Sadece bilinsin istedim. Parti politikalarını bu denli istiskal ve parti yöneticilerine bunca hakaretten sonra, o makam, o kişiye az gelir. Önünü açmak lazım” dedi.
Eleştirilere ve siyasi başdanışman olarak atanmasına ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Çıray ise “Akşener ile yaptığımız görüşmede Türkiye ile ilgili bütün meseleleri konuştuk. Zaten parti içi konuları kurultaydan hemen sonra yaptığımız görüşmede konuşmuştu. Bu görüşmede belki 10 dakika bile parti içi meselelere yer vermemişizdir. Yapılan atamayı memnuniyetle kabul ettim” dedi.
Çıray, partide muhalif konumdayken başdanışman olarak atanmasına yöneltilen eleştirileri ise “Demokrasinin icabı” olarak değerlendirdi. Parti içerisinde yaşanan polemiklere ilişkin de Aytun Çıray, “Ben hiçbir zaman partime, siyasete küskün olmadım. Siyasi partilerde her zaman pürüzler olabilir, önemli olan bunları çözmek” ifadelerini kullandı.
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