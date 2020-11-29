İYİ Parti Muş İl Başkanı Aşık, koronavirüsten hayatını kaybetti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Muş İl Başkanı Ramazan Aşık'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

DHA
29 Kasım 2020 Pazar, 20:46
İYİ Parti Muş İl Başkanı Aşık, koronavirüsten hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Muş İl Başkanımız Ramazan Aşık'ı, Covid-19 sebebiyle kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun" dedi. 



En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler