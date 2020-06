İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'ndan Müyesser Yıldız tepkisi

12 Haziran 2020 Cuma, 17:47

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, gazeteci Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel’in gözaltına alınmasına tepki göstererek, “Devlet ihtimalle yönetilmez, meditasyonla yönetilmez” dedi.

Ağıralioğlu, düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

GAZETECİ DERDEST EDİLİRSE

"Bu gazetecilerin ifadeye çağrılması çok mümkünken öyle paldır küldür Türkiye'nin Devleti'nin dış itibarını da sıkıntıya sokacak şekilde ülkede iktidara muhalif olanların kötü muameleye maruz kaldığı bir propagandaya dönüştürülebilmesi imkânına dönüşmesi kıymetsizdir. Bu şekilde gazetecilerin derdest edilebildiği bir ülke not almıyor, ekonomisi ivmelenmiyor demokrasi uluslararası itibar görmüyor, akredite olamıyorsunuz. Bu gazetecilere yapılan işlerin içerisinde zikredilen ifadelerin hiçbirisini makul bulmuyoruz. Bunları dışarıya dış istihbarata verebilme ihtimalini gördük, devlet ihtimalle yönetilmez, meditasyonla yönetilmez. Bu bilgileri ilerleyen günlerde farklı farklı mecralarda kullanacağınıza dair bir kanaat edindik, böyle bir hisse kapıldım falan diye devlet böyle münasebetsiz ifadelerle, insanların mağduriyetini hayatlarına paldır küldür giremez. Gazetecilik, haber almak haber haberleşmek özgürlüğü anlamında ifade hürriyeti anlamında insanların haberdar olması anlamında çok muhafaza edilmesi gereken ve demokrasinin en kuvvetli ihtiyaçlarından biridir. Gazetecilik mesleğini böyle aşındırma gazetecilik yapanları bu şekilde töhmet altında bırakmak lazımdır. Kılı kırk yarmak lazım kılı kırk yarmak lazım ki bu meslek Türkiye'de denetim mekanizmasının bir ayağını oluşturuyor. Her hükümetin vazifesi gazetecilik kurumunu ayakta tutmaya çalışmaktır.

AYASOFYA’YI AÇAN RUHA SADAKAT

Ayasofya’nın açılması kadar Ayasofya’yı açan ruha sadakatte lazımdır. Ayasofya’yı açan camiye dönüştüren iradenin arkasında inanca saygı vardır. Sorumluluk vardır, adaletle ülke yönetmek vardır, sadaka taşları vardır, her canlıya saygı ve hürmet hissi vardır, memlekette yaşayan her inancı yaşatma tahammülü vardır bunların hepsini kaybettikten sonra Ayasofya’yı sadece bina olarak açmanın sorumsuzluğu beraberinde başka problemler getiriyor. Hükümetin Ayasofya’yı açan nezaketin, tehammülün, hoşgörünün, alın terinin kaybedildiği bir siyasal iklimde sorumluluklarını perdelediğini düşünüyorum. Buraya açıldıktan sonra şükür namazına geleceğiz dedik. Ondan sonra da Ak Parti grubunu camii de itikafa davet edeceğiz. "

KIDEM TAZMİNATI İŞÇİNİN GÜVENCESİDİR

Tamamlayıcı emeklilik sistemi adı altında daha öncede gündeme gelen Kıdem tazminatı fonu oluşturmak işçinin emeğinin heba edilmesi ve güvencesinin elinden alınması demektir. Kıdem tazminatı işçinin alın terinin teminatıdır. Fon yaratmak amacıyla palyatif çözümlerle işçiyi mağdur edecek bir uygulama sonrasında çok daha büyük ekonomik ve sosyal sorunlara sebep olacaktır. Aynı zamanda hükûmetin son dönemlerde fon uygulamalarına bu kadar yönelmesinin kalıcı ve sağlıklı çözümler yerine kısa vadeli kaynak arayışlarının bir göstergesi olduğunu düşünüyoruz. Hesap verilebilirlik ve denetim açısından belli zafiyetleri olan fon uygulamalarının, kaynakları verimli kullanmada oluşturdukları zafiyet alanlarına da dikkat etmemiz gerekmektir. Gelmiş olduğumuz bu ekonomik ortamda heba edebileceğimiz tek kuruşluk lüksümüz yoktur.

KONSERLERE NE KADAR HARCANDI

Herkesin çok rahatlıkla izleyebileceği ve sadece youtube üzerinden yayınlanacak bir etkinlik için 30 milyon TL (!) neden savrulur? Bunun adı konser etkinliği değil tam olarak israftır. Milletimizin büyük maddi sıkıntılar içinde olduğu bu ekonomik kriz ortamında, bu israfın gerekçesi nedir? Bu neyin akıl tutulmasıdır?. Milletimiz geçim iaşe zorluğu altında boğuşurken, izlenme oranları dahi hayli düşük olan bu israf etkinliği hakikaten çok gereksizdi.

Yoksulluğun içerisinde insanların geçim zorluğu darlığı bu raddeye varmışken YouTube'dan İzlenecek bir konserler serisinden mübalağalı para verildiğine dair bir uğultu var. Fahrettin Altun cevap verme ihtiyacı duydu, verdiği cevabın içinde de her şey var millet yok. Her şey var vicdan yok. Her şey var rakam yok. Yani bunların cevabını bekliyoruz. Bu yokluğun içerisinde milletin derdine derman olacak bir ciddiyet bekliyoruz. Bir de o kadar para vermedik şu kadar para verdik diye detaylı bir açıklama bekliyoruz. Bu üçü hariç her şey var açıklamada."