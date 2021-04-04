İYİ Parti’den bildiri değerlendirmesi: ‘81 milyonu hapsetmek zorunda kalabilirler’

04 Nisan 2021 Pazar, 13:55

103 emekli amiralin yayımladığı Montrö bildirisi siyasetin gündeminde tartışılırken, İYİ Partili Ağıralioğlu bildiride kullanılan dilin rahatsız edici olduğunu söyledi.

İYİ Partili Aytun Çıray ise darbe söylemlerinin ‘suni’ olduğunu kaydederek, “Bu metinden darbe çıkarılamaz. Amaçları son zamanlarda Türkiye’nin gündemine oturan ve iktidarın yıpranmasını hızlandıran uyuşturucu-siyaset-rüşvet üçgenini, milletin hayat pahalılığı altında ezilmesini, AKP kongreleri ile iyice yayılan salgınını ve aşı beceriksizliğini örtbas etmek” diye konuştu.

Tarikat evinde üniforması üzerine cübbe giyen amiral tartışmaları sürerken, 103 emekli amiralin imzasıyla FETÖ kumpaslarının anımsatıldığı ve aynı tehlikenin yaşanmaması için önlemler alınması gerektiğine dikkat çekilen bir bildiri yayımlandı.

Amirallerin bildirisine AKP’li isimlerden “Darbe”, “Muhtıra” benzetmesi yapılırken, amiraller hakkında ‘re’sen soruşturma başlatıldı.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, amirallerin bildirisinde darbe imaları olduğunu ve bunu rahatsız edici bulduklarını belirterek, “Darbelerle ilgili en ufak bir imayı teyakkuzla karşılıyoruz. Bu tür imalar ve bu imaların satır aralarını okumaya dair bir zorunluluk psikolojisi oluştu millette. Ne yaptığınız kadar nasıl yaptığınız, ne dediğiniz kadar nasıl dediğiniz önemlidir. Amiraller değerlendirmelerini yapsınlar ama bir gece yarısı bildirisi ile toplu olarak, içine darbe imalarını yerleştirerek yapmasınlar. Bu özensizlik ve kasıt olarak anlaşılacak açıklamalar. Möntrö’yle ilgili hassasiyetiniz varsa bunu ifade edebilirsiniz ama bu hassasiyeti ifade ederken darbe imasını metnin içine yerleştirirseniz Montrö’den daha fazlaca bir gündeminiz olduğuna dair tartışma yaratırsınız. 'Kanaatlerimi ifade etmek istiyorum' diyen amiraller parti kurabilirler. Memleketimizde çok ciddi gündemler ve dertler var. Hükümetle mücadele etmenin tek yolu sandıktır. Sandık dışında hiçbir imayı meşru göremeyiz” dedi.

‘BU METİNDEN DARBE ÇIKARILAMAZ’

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray ise metnin içinde darbe iması olmadığını söyledi. Çıray, “Demokrasilerde geçmişte hangi meslekte olursa olsunlar Türk milletinin bütünü iktidarı eleştirme ve iktidara tavsiyede bulunma hakkına sahiptir. Bunu emekli öğretmenler de sağlıkçılar da yapabilir. Emekli olmadığı halde özel bir kanunla yasaklanmadıysa herkes siyasi görüşünü ifade edebilir. Nitekim bu metni dikkatle okuduğunuzda esasen Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve milletinin varlığını ve birliğini korumak için yazıldığını görüyoruz” dedi.

İktidarın darbe söylemlerinin ‘suni’ olduğunu da kaydeden Çıray, “En aptal zihinler bile bu metinden darbe çıkaramaz. Amaçları son zamanlarda Türkiye’nin gündemine oturan ve iktidarın yıpranmasını hızlandıran uyuşturucu-siyaset-rüşvet üçgenini, milletin hayat pahalılığı altında ezilmesini, AKP kongreleri ile iyice yayılan salgınını ve aşı beceriksizliğini örtbas etmek. Ancak artık bu tiyatroyu millet ezberledi. Dolayısıyla bu yarına kadar sürecek bir gündemdir. Yarın yurttaş geçim sorunu ile karşı karşıya kaldığında, babalar ellerini cebine atıp çocuklarına harçlık veremediğinde bu hayali gündem sona erecektir” diye konuştu. Açılan soruşturmanın seyrine ilişkin ise Çıray, “Soruşturma açılması doğrultusunda sarayda çalışan bir devlet memuru büyük bir baskı yarattı ama kanunun verdiği yetkilerin dışına çıkan bu insanlar günü geldiğinde hesaplarını bağımsız cumhuriyetin savcıları önünde verecekler. Böyle giderse 81 milyonu hapsetmek zorunda kalabilirler. Yaşasın demokrasi, yaşasın özgürlükler” dedi.