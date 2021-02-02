İYİ Parti'den HDP ziyareti için açıklama: Kırmızı çizgilerimiz çok net

02 Şubat 2021 Salı, 16:17

İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplandı. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, toplantıya ilişkin açıklama yaptı

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ağırlaştırdığı ekonomik sorunlarla mücadele edilirken Türkiye gündeminin farklı konularla meşgul edilmesini doğru bulmadıklarını belirten Poyraz, Boğaziçi Üniversitesi'nde polis eylemlere de değindi.

BOĞAZİÇİ EYLEMLERİ

"İYİ Parti olarak Boğaziçi Üniversitesindeki gençlerimizin taleplerini önemsiyor, demokratik haklarını kullanmalarını saygıyla karşılıyoruz" diyen Poyraz, üniversitenin dışında, yol kenarındaki öğrencilere gözaltındaymış muamelesi yapılarak "aşağıya bak" şeklinde müdahale edilmesini doğru bulmadıklarını dile getirdi.

Poyraz, şöyle devam etti:

"Gençlerimizi, demokratik haklarına gölge düşürebilecek tuzaklara, emniyet güçlerimizi de bu demokratik eylemi farklı hesapların peşindeki odakların kucağına itebilecek tavırlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz. Bu tür olay ya da eylemlerin, yanlış müdahalelerle nasıl bir yola gireceğini, nasıl bir kaosa yol açacağını kestirmek zordur. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerde emniyet güçlerimizin ana hedefi, öğrencilerin güvenliğini sağlamaktır."

Bundan sonraki görüşme programlarının sorulması üzerine Sancar, bugün Saadet Partisi, 5 Şubat'ta CHP, 9 Şubat'ta Gelecek Partisi, 11 Şubat'ta ise DEVA Partisi ile görüşeceklerini açıkladı. Sancar, "İYİ Parti'den de randevu talep edeceğiz. Taktir onlarındır. Biz, muhalefetteki bütün partilerle bir diyalog kurmak istiyoruz. Muhalefet partileri arasında sistemli ve düzenli diyaloğun, Türkiye'de sorunları çözme, bu girdiğimiz ağır hukuk ve siyaset krizini aşma bakımından önemli olduğunu düşünüyoruz" görüşünü dile getirdi.

'YENİ ANAYASA' TARTIŞMALARI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa ile ilgili açıklamalarını hatırlatan Poyraz, "Sayın Cumhurbaşkanı yürütmenin elini rahatlatacak, yönetimdeki keyfiyeti artıracak yeni adımları mı, yoksa milletimizin ihtiyaçlarını önceleyen bir sistemi mi kastediyor?" diye sordu.

"Siyasette atılacak her adımın millet menfaatini gözetmesini istediklerinin" altını çizen Poyraz, şunları söyledi:

"On binlerce esnafımız, milyonlarca vatandaşımız pandeminin yarattığı ekonomik zorluklara çözüm beklerken kendi yazdıkları oyunu bozmayı gündem haline getiren Sayın Cumhurbaşkanı'nın aklında ne var henüz bilmiyoruz. Öncelikle yeni anayasa fikrinin açıklığa kavuşmasını, neyin hedeflendiğinin açıklanmasını bekliyoruz. Bizim için meselenin memnuniyet verici yanı ise şudur; Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'yi zora sokan Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini sorgular hale gelmesi doğru bir adımdır. Parti olarak bu tanımlanamayan sistemin Türkiye'ye zarar verdiğine ve çözümün 'İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' olduğuna inanıyoruz. Yakın bir zamanda milletimizle ayrıntılarını paylaşacağımız sistem önerimizin, ülkemizi düze çıkaracağından eminiz."

HDP'NİN ZİYARET TALEBİ

Poyraz, bir gazetecinin, HDP'nin "demokrasi programı" adını verdiği önerileri için başlattığı ziyaretler çerçevesinde İYİ Parti ile görüşme talebinde bulunup bulunmadığı sorusuna, "Henüz bir talep gelmedi. Bu konuya ilişkin İYİ Parti'nin kırmızı çizgileri çok net. Talep geldiğinde partinin durumu ve tutumu çok nettir" yanıtını verdi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, sözkonusu program kapsamında dün Saadet Partisi'ne yaptıkları ziyaretin ardından 5 Şubat'ta CHP, 9 Şubat'ta Gelecek Partisi, 11 Şubat'ta ise DEVA Partisi ile görüşeceklerini açıklamıştı. Sancar, "İYİ Parti'den de randevu talep edeceğiz. Taktir onlarındır. Biz, muhalefetteki bütün partilerle bir diyalog kurmak istiyoruz. Muhalefet partileri arasında sistemli ve düzenli diyaloğun, Türkiye'de sorunları çözme, bu girdiğimiz ağır hukuk ve siyaset krizini aşma bakımından önemli olduğunu düşünüyoruz" demişti.







