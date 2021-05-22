İYİ Parti'den, 'Manukyan' imasına sert tepki: Aziz Üstel yanında nasıl bir görev ifa ediyordu?

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 13:58

Star yazarı Aziz Üstel'in, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’ya benzetmesine ilişkin yazdığı yazıda tepki çeken ifadeler kullandı.

"ERDOĞAN'IN İSRAİL VERSİYONU"



İYİ Parti lideri Akşener, "Sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu olan Binyamin Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için, gözünü kırpmadan, sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı" demişti.

"BEN SİZİ MANUKYAN'A BENZETSEM NE DERSİNİZ HANIMEFENDİ"



Akşener'in açıklamasına köşesinde yanıt veren yandaş Star gazetesi yazarı Aziz Üstel, Akşener’e genelev patronu Matild Manukyan’ı hatırlatarak, "Ben sizi Manukyan'a benzetsem ne dersiniz hanımefendi" diye yazdı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz Üstel, adını hatırlattığı bu kadının yanında nasıl bir görev ifa ediyordu?" sorusunu yöneltti.



