İYİ Partili Ağıralioğlu: "AK Parti, karargahı dağılmış parti görünümü veriyor”

07 Mayıs 2021 Cuma, 17:06

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hükümet'te en çok kredi verdikleri bakanın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olduğunu ifade eden Ağıralioğlu, Koca’nın, yaşanan bunca derdin arasında, muhalefeti suçlayarak, en son 'Doğu Türkistan' konusunda yaptığı açıklamaların, kendisine verilen kredilerin hilafına olduğunu söyledi.

'HAYALİMİZDEKİ ÇİN' ELEŞTİRİSİ

Milli Eğitim Bakanlığının, “Hayalimizde Çin” adlı yarışma düzenlemesini de eleştiren Ağıralioğlu, muhalefeti suçlamak yerine, tam açılmayı konuşabilen bir Türkiye’yi hayal ettiklerini dile getirdi. Ağıralioğlu, şöyle devam etti:

"Çin’de yaşanan onca zulme Dışişleri Bakanlarımızın gür seslerle mukabele ettiği bir Türkiye hayal ediyoruz. Türkiye’ye, Doğu Türkistan’dan gelmiş, anasından, babasından, sevdiklerinden haber alamayan çocuklarımıza, Çin’de yaşananlara dikkat çekildiği bir Türkiye hayalimiz var.

14 ay olmuş, aşılamada geldiğimiz yer ortada. Muhalefeti suçlayarak aşılama zafiyetini kapatmaya çalışan bir sorumsuzluk dili, devletin yönetim dili asla olamaz. Devlet, ciddiyetle yönetilir. Çin’in bize karşı aşılama üzerinden bir şantaj durumu varsa alternatiflere bakmalıydınız. Çin, Doğu Türkistan'da yaşananlara hassas değil, Doğu Türkistan’da yaşananlara karşı biz hassasız. Çin, Doğu Türkistan meselesi üzerinden size parmak sallıyorsa, o parmağı dünyaya ifşa etmeliyiz ama iktidar, muhalefeti suçlama kolaycılığına düştü. Neyi yapamıyorsa muhalefeti suçluyor. Bu ülke, bu dille yönetilemez. Bu siyasi üslup, artık biz memleketimizi taşıyamıyor demektir.”

"TURİSTE DEĞİL VATANDAŞA GÜVEN VERİN"

“Kendi insanlarına parya muamelesi yaparak memleket yönetilmez” ifadesini kullanan Ağıralioğlu, “Ekonomiyi ayakta tutmak için fırsat kollamak ayıp bir şey değil ancak ekonomiyi ayakta tutmak için kullandığınız ifadelere dikkat edin. Turist gelsin diye, güven vereceğiz hassasiyetiyle, ‘Sizin göreceğiniz herkesi aşılayacağız’ demek yerine, vatandaşa güven vermeyi denemelerini tavsiye ediyoruz.” diye konuştu.

SOYLU'YA 'CİDDİYET' DAVETİ

Ağıralioğlu, AKP'nin "karargahı dağılmış bir parti, artık memleketin yükünü taşıyamaz bir görüntü verdiğini" dile getirdi.

Bir gazetecinin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik “stajyer bakan” ifadesinin sorulması üzerine Ağıralioğlu, “Türk devletinin ciddi yönetilmeye ihtiyaç var. Bunca derdin, gailenin içinde elini arkada bağlama mevzusunu bir devlet politikası haline dönüştürmek ciddiyetsizliği, utanılacak bir şeydir. Süleyman Bey'e eskiden söylediği şeyleri hatırlatmaktan hicap duyarım. Ciddiyete davet ediyorum. Soruşturma izni vermemesi doğrudur.” değerlendirmesinde bulundu.