İYİ Partili Altındağ: “Nahoş görüntünün öznesi olamayız”
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Altındağ’da yaşananlarla ilgili “Türk devleti olarak bize sığınanları korkutarak, yıldırarak ve canından bezdirerek göndermek gibi bir nahoş görüntünün öznesi olamayız” dedi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, herkesin bir ailenin ferdi gibi sevilebildiği, sarmalanabildiği bir Türkiye hayallerinin olduğunu söyledi.
Edirne ziyareti kapsamında Kapıkule Sınır Kapısı’na giden Ağıralioğlu, burada yıllık izinlerini tamamlayıp dönüş yoluna geçen gurbetçilerle bir süre sohbet etti. Ağıralioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, gurbetçilerle bir araya gelerek taleplerini dinlediklerini belirtti.
Avrupa ülkelerinde çalışan çok sayıda Türk vatandaşının olduğunu anlatan Ağıralioğlu, şunları söyledi:
“Yıllardır bizim gurbetçilerimiz var. Yarım asrı geçti neredeyse. Bu giriş-çıkışlarda insanımızın hak ettiği kolaylığı gösterebilecek bir mekanizmayı kurmak çok zor değil. Türk devletinin buna gücü de yeter, iradesi de yeter.”
Ağıralioğlu, İYİ Parti kadrolarının iktidar coşkusu taşıdığını, gelecek dönemde milletin teveccühüyle Türkiye’yi yönetmeye talip olduklarını dile getirdi. “Bir memleket iddiası taşıyoruz, memleketin yarınları için, güzel güçlü yarınlar için gayret edeceğiz” diyen Ağıralioğlu, şunları kaydetti:
“Herkesin bir ailenin ferdi gibi sevilebildiği, sarmalanabildiği bir Türkiye hayalimiz var. O Türkiye hayali bugün bizi Kapıkule Sınır Kapısı’na getirdi. Kapıkule Sınır Kapısı’nda uğurladıklarımızı da, buradan ağırladıklarımızı da Diyarbakır’da Van’da sarıldıklarımızı da İzmir’de buluşup kucakladıklarımızı da bir aile sayacağız. 83 milyonu ayırmadan, kayırmadan bir aile yapabilmenin sorumluluğunu duyacağız.”
Ağıralioğlu, Ortadoğu’da yaşanan sorunların ardından uzun süredir Suriyeli ve Afgan sığınmacı hareketliliğinin yaşandığını ifade etti. Toplumun ve siyasetin aklıselim davranması gerektiğini aktaran Ağıralioğlu, “Türk devleti olarak bize sığınanları korkutarak, yıldırarak ve canından bezdirerek göndermek gibi bir nahoş görüntünün öznesi olamayız” diye konuştu.
‘TÜRK’TEN İNSANLAR KORKMAMALIDIR, ÇOCUKLAR KORKMAMALIDIR’
Ağıralioğlu, Ankara’nın Altındağ ilçesinde yaşanan olaylara ilişkin, şu değerlendirmede bulundu:
“Dünkü Altındağ’da cereyan eden çok elim hadiseden sonra toplumsal bir infiale dönüşen tepkiler içerisinde ekrana yansıyan o görüntüleri kendi vicdanımızda mutlaka muhasebe etmeliyiz. Türk’ten insanlar korkmamalıdırlar, çocuklar korkmamalıdırlar.
Türk milletinin varlığından, Türk milletinin ev sahipliğinden insanların böyle korkması doğru değildir. Bu bizim asaletimize yakışmaz. Ama Türk milleti plansızlığa da mahkum değildir. Türk milleti yönetim maharetsizliğine de mahkum değildir. Bizim ülkemiz her aklına esenin kayıtsız gelip, giriş-çıkış yapabileceği bir ülke değildir.”
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