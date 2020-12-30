İYİ Partili belediye asgari ücreti 3 bin 650 TL yaptı
Isparta'nın Uluborlu ilçe Belediye Başkanı Mehmet Aziz Tuna belediyede en düşük işçi maaşını alacak personelin ücretinin 3 bin 650 TL olacağını bildirdi.
Tüm Türkiye'nin beklediği ve bugün asgari ücret belirleme komisyonunca asgari ücret 2 bin 825 TL olarak açıklandı.
Bunun üzerine İYİ Partili Uluborlu Belediye Başkanı Mehmet Aziz Tuna belediyede görev yapan bir işçinin ikramiye ve sosyal yardımlarla alacağı en düşük ortalama ücretin 3 bin 650 TL olacağını açıkladı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği dördüncü ve son toplantısını bugün gerçekleştirmişti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk toplantı sonrası yaptığı açıklamada 2021 yılında uygulanacak asgari ücretin bekar bir işçi için brüt 3 bin 577 TL 50 kuruş, net 2.825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini açıklamıştı. Böylece asgari ücrete yüzde 21.56 oranında zam yapılmış oldu. Evli ve 3 çocuklu bir çalışan ise 3 bin 13 lira 72 kuruş asgari ücret alacak.
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