İYİ Partili Durmuş Yılmaz koronavirüse yakalandı
İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası (MB) Başkanı Durmuş Yılmaz, koronavirüse yakalandı. Yılmaz, durumunun iyi olduğunu belirtti.
Durmuş Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Twitter üzerinden paylaşım yapan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
''İki gündür sırtımda ve eklemlerimde ağrı hissediyordum. Bugün test yaptırdım pozitif çıktı. Şimdilik durumum iyi.''
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