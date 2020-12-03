İYİ Partili Fahrettin Yokuş'un acı günü

03 Aralık 2020 Perşembe, 12:13

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un hayatını kaybeden annesi için başsağlığı mesajı paylaştı.

Akşener mesajında, "Konya Milletvekilimiz Fahrettin Yokuş'un kıymetli annesi Emine Yokuş'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet, değerli yol arkadaşım Fahrettin Yokuş başta olmak üzere acılı ailesine sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.



