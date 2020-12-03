İYİ Partili Fahrettin Yokuş'un acı günü

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un annesi hayatını kaybetti. İYİ Parti lideri Akşener, Twitter hesabından paylaştığı mesaj ile başsağlığı diledi.

cumhuriyet.com.tr
03 Aralık 2020 Perşembe, 12:13
Abone Ol google-news

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un hayatını kaybeden annesi için başsağlığı mesajı paylaştı.

Akşener mesajında, "Konya Milletvekilimiz Fahrettin Yokuş'un kıymetli annesi Emine Yokuş'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet, değerli yol arkadaşım Fahrettin Yokuş başta olmak üzere acılı ailesine sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı. 



En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler