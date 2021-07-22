İYİ Partili isimden dikkat çeken iddia: "Belediye AKP binasının kirasını ödüyor"

22 Temmuz 2021 Perşembe, 11:34

İYİ Parti Şanlıurfa il başkanı Fedai Çakmaklı, AKP il ve ilçe binalarıyla ilgili dikkat çeken bir iddia öne sürdü.

Güneydoğu TV'de Adem Bayuk'un sunduğu Gündem Özel Programı'na katılan İYİ Parti Şanlıurfa il başkanı Fedai Çakmaklı, AKP il ve ilçe binalarının kira giderlerinin belediyeler tarafından karşılandığını iddia etti.

"AKP iktidarı hem dinden islamdan bahsediyor hem de ciddi bir şekilde israf ediyor" diyen Çakmaklı, "Saray giderini ben hesaplayamam. Sayın Cumhurbaşkanımız 'itibardan israf olmaz' hesabıyla bazı şeyler yapıyor. Belediye başkanlarımıza bakıyoruz AKP'nin ilçe başkanlarına bakıyoruz. Şanlıurfa'da AKP'nin il ve ilçe binalarının kiraları 50 bine kadar aylık kiralar ödeniyor. Bu kiralar belediyeler tarafından ödeniyor. Büyükşehir ve merkez ilçe tarafından ödendiğini iddia eden arkadaşlarımız var. İlçe binalarının personelinin maaşları yine belediyeler tarafından ödeniyor. Devlet tarafından özel araç ve koruma tahsil edilmiş" açıklamasında bulundu.