İyi Partili isimden Ümit Özdağ için ihraç çıkışı

14 Kasım 2020 Cumartesi, 14:53

İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta, Özdağ'ın açıklamalarını şöyle değerlendirdi:

"SON DERECE ÇİRKİN"

Ümit Bey’in yaptığı, son derece çirkindir. Kongredeki üzeri çizilme meselesinden işe başladı, İstanbul İl Başkanı’na getirdi. Oradan anayasa değişikliğine getirdi. Madem bunların hepsini biliyorsunuz, niye şimdi konuşuyorsunuz. Niye zamanında söylemediniz? Niye kamuoyuyla paylaşmadınız? Şimdi niye bu ihtiyacı hissediyorsunuz?

ÖZDAĞ'IN İHRAÇ EDİLMESİ GEREKLİDİR

Eğer kongrede üzeri çizilmemiş olsaydı, iddia ettiği için söylüyorum, zaten kendisi aday olmadı. Diyelim ki o esnada iyi bir görev verilmiş olsaydı, bunların hiçbirisini konuşmayacaktı demek ki bugüne kadar sustuğu gibi. Bunlar başlı başına yanlış hususlardır. Artık iş çirkinleşmiştir. Ben de bu çirkinliğin, parçası olmak istemiyorum. Disiplin Kurulu’nun nasıl karar vereceğini bilme imkânımız yok, ancak bu söylenenlerden sonra bir ihraç gereklidir. Bunlar çünkü açık iftiralardır. Hiçbir şekilde mesnedi olmayan, ispatlanamayacak iddialardır."