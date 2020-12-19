İYİ Parti'li Kabukcuoğlu: Türkiye'deki ailelerin yarısı aç

19 Aralık 2020 Cumartesi, 15:35

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, 2021 yılı bütçe görüşmelerinde Meclis Genel Kurul'unda yaptığı konuşmada, (TIMSS) 2019 raporunu gündeme getirdi. Bütçe görüşmelerinde hazır bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a seslenen Kabukcuoğlu, "Bu kadar yatırım yapıyorsunuz, bu kadar para veriyorsunuz ama neticede bu" diye konuştu.

Kabukcuoğlu, özetle şunları söyledi:

HAYALLER KÜLLİYE, GERÇEKLER SAMANLIK: İnsan odaklı kalkınmalar, gelişmeler, internetler, bilgisayarlar. Hani böyle hayaller külliye, gerçekler samanlık.

AİLELERİN YARISI SABAHLARI AÇ: Şu anda elimde TIMSS 2019 sonuçlarını rapor eden bir yazı var. TIMSS kapsamındaki ankette öğrencilere, okula yorgun ve aç gidip gelmedikleri de soruluyor. Türkiye'de bu oranlar genel olarak pek düşük olmamakla birlikte, neredeyse her gün okula gittiğinde aç olduğunu belirtenlerin oranı 4'üncü sınıflar için yüzde 40, 8'inci sınıflar arasında yüzde 46. Demek ki çocuklar bu kadar aç ise Türkiye'deki ailelerin yarısı sabahları aç.

BU KADAR YATIRIM YAPIYORUSUNUZ AMA NETİCE BU: Ben öncelerden hatırlıyorum. 1967-68'de ben bir köy okulunda okumuştum. O zaman köyün imkanları ile ilçeden ekmek, süt getirirlerdi ve öğrencilere dağıtırlardı. Ne kadar yerindeymiş. Hani bunu gördükten sonra, bunu duyduktan sonra Sayın Bakan bu kadar yatırım yapıyorsunuz, bu kadar para veriyorsunuz ama neticede bu."