İYİ Parti'li Kabukcuoğlu: Türkiye'deki ailelerin yarısı aç
İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2019 raporundan bir veriyi paylaşarak, "Her gün okula gittiğinde aç olduğunu belirtenlerin oranı 4'üncü sınıflar için yüzde 40, 8'inci sınıflar arasında yüzde 46. Demek ki çocuklar bu kadar aç ise Türkiye'deki ailelerin yarısı sabahları aç" dedi.
İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, 2021 yılı bütçe görüşmelerinde Meclis Genel Kurul'unda yaptığı konuşmada, (TIMSS) 2019 raporunu gündeme getirdi. Bütçe görüşmelerinde hazır bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a seslenen Kabukcuoğlu, "Bu kadar yatırım yapıyorsunuz, bu kadar para veriyorsunuz ama neticede bu" diye konuştu.
Kabukcuoğlu, özetle şunları söyledi:
HAYALLER KÜLLİYE, GERÇEKLER SAMANLIK: İnsan odaklı kalkınmalar, gelişmeler, internetler, bilgisayarlar. Hani böyle hayaller külliye, gerçekler samanlık.
AİLELERİN YARISI SABAHLARI AÇ: Şu anda elimde TIMSS 2019 sonuçlarını rapor eden bir yazı var. TIMSS kapsamındaki ankette öğrencilere, okula yorgun ve aç gidip gelmedikleri de soruluyor. Türkiye'de bu oranlar genel olarak pek düşük olmamakla birlikte, neredeyse her gün okula gittiğinde aç olduğunu belirtenlerin oranı 4'üncü sınıflar için yüzde 40, 8'inci sınıflar arasında yüzde 46. Demek ki çocuklar bu kadar aç ise Türkiye'deki ailelerin yarısı sabahları aç.
BU KADAR YATIRIM YAPIYORUSUNUZ AMA NETİCE BU: Ben öncelerden hatırlıyorum. 1967-68'de ben bir köy okulunda okumuştum. O zaman köyün imkanları ile ilçeden ekmek, süt getirirlerdi ve öğrencilere dağıtırlardı. Ne kadar yerindeymiş. Hani bunu gördükten sonra, bunu duyduktan sonra Sayın Bakan bu kadar yatırım yapıyorsunuz, bu kadar para veriyorsunuz ama neticede bu."
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'ın nerede olduğu ortaya çıktı
- AKP'li Özlem Zengin'e çıplak arama tepkisi
- Ekonomist Eğilmez'den iki maddelik dolar yorumu
- Ekonomist Emin Çapa'dan Berat Albayrak sorusu
- Yerlikaya'nın sahte diploması için dikkat çeken yorum
- Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor
- Kılıçdaroğlu, Seval Türkeş'i ziyaret etti
- Özlem Zengin'in geçmişteki sözleri gündeme geldi
- Ankara, Capitol Counsel ile anlaştı
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...
Video Haberler
- Erdoğan Irak Başbakanı El-Kazımi onuruna ziyafet verdi!
- Paketlere Ohh Ohh yazıldı, videoda Soylu'nun ifadeleri
- Gaziantep'te hastanedeki patlamada yaşanan dehşet anları
- Atay'ın tarihi konuşması sosyal medyanın gündeminde
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...
- Emekli olan eğitimcisinin aracının peşini bırakmadı
- Küçük kızın mucize kurtuluşu kamerada
- Polis aracında tartışma yaratan görüntülere inceleme
- İranlı Youtuber’ın polis otosuyla İstanbul turuna tepki
- İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik kilitlendi
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'ın nerede olduğu ortaya çıktı
- AKP'li Özlem Zengin'e çıplak arama tepkisi
- Ekonomist Eğilmez'den iki maddelik dolar yorumu
- Ekonomist Emin Çapa'dan Berat Albayrak sorusu
- Yerlikaya'nın sahte diploması için dikkat çeken yorum
- Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor
- Kılıçdaroğlu, Seval Türkeş'i ziyaret etti
- Özlem Zengin'in geçmişteki sözleri gündeme geldi
- Ankara, Capitol Counsel ile anlaştı
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...