İYİ Parti’nin 2. Olağan Kurultayı’nda Sarızeybek ve Türkoğlu listede

21 Eylül 2020 Pazartesi, 06:00

İYİ Parti’nin 2. Olağan Kurultayı’nda, tek aday olarak genel başkanlık yarışına katılan Meral Akşener, bin 289 delegenin tümünün oyunu alarak, yeniden genel başkan seçildi. Partiye kayıtlı bin 379 delegeden 90 delege katılmazken, Akşener’in belirlediği 100 kişilik partinin genel idare kurulu (GİK) listesinde de dikkat çeken isimler yer aldı.

Akşener’in parti kurmasıyla birlikte İYİ Parti’ye katılan ve geçen 11 Şubat’ta, ilik kanseri nedeniyle yaşamını yitiren eski MHP Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun oğlu Mehmet Oğuz Türkoğlu, listeye alınırken, kulislerde bir dönem adı “AKP’ye geçeceği” konuşulan eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in doktoru, Isparta Milletvekili Aylin Cesur da Akşener tarafından “GİK’e dahil edilen isimler arasında” yer aldı.

Akşener’in listeye Türkoğlu’nu alması, “ahde vefa” olarak yorumlandı. Emekli Jandarma Albay Erdal Sarızeybek’in adının da İYİ Parti GİK listesinde olması dikkat çekti. Kısa bir süre önce İYİ Parti’ye katılan Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta GİK’te yer almadı. Usta’nın, 1 Ekim’de açılacak TBMM’de partinin grup başkanvekili olması bekleniyor.

Kurultayda Divan başkanlığına Kalkınma Politikaları Başkanı İsmail Tatlıoğlu ve Genel Sekreter Uğur Poyraz seçildi. Kurultayda, başta Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitler için İstiklal Marşı ve Fatiha Suresi okundu. Platforma Atatürk ile Akşener’in posterlerinin yanı sıra Türk bayrakları, duvarlara da “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır”, “Millet Bizi Çağırıyor”, “Yaşama ve Canlıya Saygı”, “EYT Kazanacak” yazılı pankartlar asıldı.

Akşener’in alana girişinde, “Millet bizi çağırıyor/Emir baş göz üstüne/ Bu günler geçecek inan/Yemin bayrak üstüne” sözlerinin yer aldığı kurultay şarkısı çalındı. Görevli partililerin, üzerinde İYİ Parti logosunun bulunduğu ve sırt bölümlerinde “Kadına Şiddete Son”, “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” yazılı mavi tişört giymeleri dikkat çekerken, korona tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de kurultaya çelenk gönderen isimler arasında yer aldı.

GİK’E GİREMEYENLER

Akşener, 100 kişilik GİK listesinde dikkat çeken isimlere yer verdi. GİK üyesi olmasına karşın, yeni listeye giremeyenler şu isimlerden oluştu: “Ersin Beyaz, Zeki Hakan Sıdalı, Sultan Neslihan Seven, Samet Reis, Dr. Mesut Özarslan, Betül Tosun, Nihal Ağca, İlay Aksoy, Bülent Gürsoy, İbrahim Güzel, Ahmet Ersagun Yücel, Tamer Kayaalp, Ali Coşkun, Gökhan Beker, Metin Taşdemir, Şükriye Sevin Çağlayan, Binnur Karadağlı, Burçak Deniz, Sinem Uludamar.” GİK listesinde bir dikkat çeken isim Erdal Sarızeybek. Sarızeybek, 1978-1996 yılları arasında jandarma teşkilatının sınır, eğitim ve iç güvenlik birliklerinde komutanlık yaptı.

Halen GİK üyesi olan Sena Aksakallı partinin merkez disiplin kurulu anahtar listesine kaydırılırken, Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı listeye giremeyenler arasında yer aldı. Akşener, İYİ Parti’nin TBMM Grup Başkanı olan Orhan Çakırlar’ı da anahtar listenin birinci sırasına yazdı. Akşener’in listesinde dikkat çeken diğer isimler eski Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile Bilecik’in Söğüt ilçesinin eski belediye başkanı Halil Aydoğdu.

Milletvekili Ayhan Erel ile Van depremi ve salgınla mücadele esnasında bölgede yoğun çalışmalar yürüten Erzurum Milletvekili Naci Cinisli’de listede yer aldı. GİK’te yer alan bir diğer isim de Akşener’in avukatlığını üstlenen ve bir önceki GİK listesinde yer bulamayan Antalya Milletvekili Feridun Bahşi oldu.