İYİ Parti'yi üzen ölüm: Koronavirüsü yenemedi

İYİ Parti İzmir İl Sekreteri Dündar Tanrıverdi, koronavirüs mücadelesine yenik düştü.

cumhuriyet.com.tr
17 Mayıs 2020 Pazar, 12:43

İYİ Parti İzmir İl Sekreteri Dündar Tanrıverdi, 55 gündür devam eden koronavirüs mücadelesine yenik düştü.

İYİ Parti İzmir İl Sekreteri Dündar Tanrıverdi'den kötü haber geldi. Tanverdi koronaya karşı sürdürdüğü 55 günlük yaşam savaşını kaybetti.

(İYİ Parti İzmir İl Sekreteri Dündar Tanrıverdi)


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