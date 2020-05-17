İYİ Parti'yi üzen ölüm: Koronavirüsü yenemedi
İYİ Parti İzmir İl Sekreteri Dündar Tanrıverdi, koronavirüs mücadelesine yenik düştü.
İYİ Parti İzmir İl Sekreteri Dündar Tanrıverdi, 55 gündür devam eden koronavirüs mücadelesine yenik düştü.
İYİ Parti İzmir İl Sekreteri Dündar Tanrıverdi'den kötü haber geldi. Tanverdi koronaya karşı sürdürdüğü 55 günlük yaşam savaşını kaybetti.
(İYİ Parti İzmir İl Sekreteri Dündar Tanrıverdi)
Video Haberler
- Kadın sanatçılardan şiddetten korunma kılavuzu
- İstanbul'da dehşet! Mahallede terör estirdiler
- Gergin anlar! Başkan Seçer iddialara tek tek yanıt verdi
- 65 yaş üstü Kadıköy'de denize girdi, yürüyüş yaptı
- Bir kişinin öldüğü bıçaklı kavga kamerada
- 'Mafya babası' tiplemesi sosyal medyada olay oldu
- 4 berberde koronavirüs çıktı, işler düşüşe geçti
- Polise dil döktü, ceza yemekten kurtuldular
- Saatin değiştiğini duyunca büyük şaşkınlık yaşadı
- Maltepe'de kargaların saldırısı hastanelik etti