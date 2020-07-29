İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden istiridye mantarı üretimine destek

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 10:15

Kent kırsalında özellikle kadın girişimciliği teşvik etmek amacıyla “Kültür Mantarı ve İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği” eğitimleri düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerine bugün 380 kilo mantar miseli dağıttı. Üreticilerin üretim ve pazarlama imkânlarına da destek olmayı sürdüren Büyükşehir’in üretime başlamak için gerekli olan mantar misellerini dağıtması üreticiyi sevindirdi. Büyükşehir Belediyesi’nin Foça’da düzenlediği istiridye mantarı yetiştiriciliği eğitimini 74 kişi başarıyla tamamlamıştı.

Foça Bağarası Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi’nde yapılan dağıtım törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ve eşi Seçil Gürbüz, Foça Kaymakamı Ali Çetin ve eşi, aynı zamanda Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortağı Sibel Çetin, Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Nurgül Uçar, üreticiler, kooperatif ortakları ve yurttaşlar katıldı.

Dağıtım töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay “Öncelikle Başkan Tunç Soyer’in saygı ve sevgilerini iletiyorum. Tunç Başkan ‘Başka Bir Tarım Mümkün’ diyor. Bu felsefenin altında dört ana konu var. Başkanımızın dile getirdiği gibi atalık tohumlarımıza sahip çıkmak, üreticilerimizi kooperatifleşmeye teşvik etmek, ürünün katma değerini artırmak ve üreticiye pazar imkanı sağlayarak emeğinin karşılığını almasını sağlamak için çalışıyoruz. Fidan, tohum, küçükbaş hayvan, kovan dağıtıyoruz. Kooperatiflere ürünü işleme konusunda destek sağlıyoruz. Amacımız küçük ölçekli üreticilerin üretime devam etmelerini ve kırsalda yaşamın sürmesini sağlamak. Büyükşehir olarak Kiraz’da, Ödemiş’te, Beydağ’da, Karaburun’da ve Fo&c cedil;a’da istiridye mantarı üretimi eğitimi verdik. Ancak eğitim vermek yetmiyor, üretmek lazım. Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yeni kurulmuş olmasına rağmen çok iyi organize oldu. Biz de mantar üretiminin başlaması için bir tür tohum denilebilecek mantar miseli konusunda destek olalım istedik” dedi.

MANTAR MİSELİ NEDİR?

Mantar miseli, mantarın şapkasının altındaki lamellerde oluşan sporların, özel besin ortamında çimlendirilmesiyle laboratuvarda elde edilir. Tohum değildir ancak mantar yetiştiriciliğinde tohum vazifesi görür.