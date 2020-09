İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nden Halk TV'nin karartılmasına tepki

29 Eylül 2020 Salı, 11:47

İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Halk TV’ye verdiği beş gün ekran karartma cezasına yayımladığı yazılı açıklama ile tepki gösterdi. Cemiyet'ten yapılan açıklamada, "Ülkeyi baskıyla, cezalarla susturarak yönetmek ne yazık ki iktidarın tarzı haline geldi." ifadesine vurgu yapıldı.

Cemiyet'ten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Bu uygulama epeydir sivil toplum örgütlerinden partilere, yerel yönetimlerden basın-yayın organlarına kadar her alanda sürüyor. Basın alanındaki son örnek de önce Tele1'in ve ardından Halk TV’nin 5 gün süreyle karartılması oldu. Hem de ifade özgürlüğü hiçe sayılarak hem de çizgisi belli olan bir yayın kurumunun cezaya konu olan yayınının Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olduğu iddia edilerek, daha da kötüsü tamamen kapatılmasının yolu açılarak… RTÜK’ün aynı maddeden bir kez daha ceza vermesi durumunda Halk TV tamamen karartılıp, susturulabilir çünkü.

Duymak istemediklerini söyleyen muhalif her sesi kısmaya, sindirmeye yönelik bu uygulamalar, özgür basının, halkın haber alma hakkı için yaptığı özverili çalışmanın önüne geçemedi, geçemeyecek. Medyanın tamamını teslim almaya yönelik yapılan bu gibi baskı ve cezalar görevinin gereğini yerine getiren onurlu basın mensuplarını yıldıramaz. Demokrasinin olmazsa olmazı ifade ve basın özgürlüğüne getirilen her kısıtlama, verilen her ceza, demokrasinin de yara almasına neden olanların utanç belgeleri olarak tarihe geçecektir.

Muktedirler ve onların temsilcileri gelir geçer. Ama onurlu basın emekçisi baskı görse de tutuklansa da her dönemde var olmaya, halkın haber alma hakkı için görevini yerine getirmeye, dimdik ayakta durmaya devam edecektir.