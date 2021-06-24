İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni başkanı Dilek Gappi oldu
İzmir Gazeteciler Cemiyeti 17'nci başkanını seçti. 4 adayın girdiği seçimde başkanlığı Dilek Gappi kazandı.
İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) yeni başkanını seçmek için sandığa gitti. Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen genel kurulda 563 üye oy kullandı.
Dilek Gappi, Murat Attila, Mustafa Yılmaz ve Mehmet Ali Okumuş’un yarıştığı genel kurulda başkanlığı Dilek Gappi yönetimindeki Emek ve Gelecek Grubu kazandı.
'SAĞDUYU KAZANDI'
İzmir Gazeteciler Cemiyeti başkanlığına seçilen Gappi şunları söyledi:
“İGC olarak yeni döneme çok iddialı bir ekiple başlayacağız. Çünkü biz ekibi oluştururken özellikle şuna dikkat ettik; kişisel, siyasal, ticari kaygısı olmayan kişilerden ekip oluşturduk. Projeleri, iç yapıyı biliyoruz. Ertesi gün ne yapacağımızı biliyoruz. Zaman kaybetmeyeceğiz. Basın sektörünün en büyük sorunun itibar olması içimizi acıtıyor. O nedenle yapacağımız her çalışma bizim için itibarı yükselten kazanca dönmeli. Genç meslektaşlarımızı da kucaklayacağız, tüm meslektaşlarımızı kucaklayacağız. Her eleştiriyi sonuna kadar dinleyeceğiz. Komisyonlarla birlikte aktif bir yönetim tarzı uygulayacağız. Sağduyu kazandı, cemiyetimiz kazandı. Herkese teşekkür ediyorum.”
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