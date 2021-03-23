İzmir merkezli 53 ilde FETÖ operasyonu
Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir merkezli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de olmak üzere 53 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında 123'ü muvazzaf toplam 184 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 123'ü muvazzaf olmak üzere146 asker ile 38'i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine İzmir merkezli olmak üzere 53 il ve KKTC'de saat 01.00 sıralarında eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Toplam 184 şüphelinin gözaltına alınması için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenilirken, şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete ve jandarma komutanlığına götürüldü.
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