İzmir trafiğine 'nefes aldıracak' çalışma

30 Temmuz 2021 Cuma, 07:21

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğini rahatlatacak kısa ve uzun vadede projeler oluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir, Ankara Caddesi’ni Karşıyaka ve Konak yönüne bağlayan Zafer Payzın Köprülü Kavşağı (Ege Perla’nın önü) ile Yeşildere Caddesi arasındaki trafik sıkışıklığına neşter vuracak bir proje hazırladı.

Hazırlanan projeye göre Zafer Payzın Köprülü Kavşağı’na ek bir şerit eklenerek trafiğin nefes alması sağlanacak. Aynı uygulama Yeşildere’nin sıkıştığı noktalarda yapılacak. Tüm bu işlemlerin yaklaşık maliyeti ise 2 milyar TL’yi bulacak. Ancak bu projenin gerçekleşmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Dünya Bankası’ndan kullanım onayı aldığı 330 milyon dolarlık krediye iller bankası üzerinden onaylaması gerekiyor.

GÖKÇE: 5 YIL İÇİNDE HAYATA GEÇECEK

Projenin deprem açısından da önemli olduğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, “Bu hattın üstündeki uygulamalarımızın tamamı deprem açısından da önemli. Bunları güçlendiren ve ilave kollar yapan üç şerit halinde havaalanından Bornova-Karşıyaka ayrımına kadar ulaşmasını sağlayan önemli bir proje daha hazırladık. Bu projenin diğer özelliği de Dünya Banka’sıyla deprem sonrası yaptığımız Bayraklı’daki finansman görüşmeleri içinde bu yol da var. Bu hattı da Dünya Bankası’na kabul ettirdik. Eğer Cumhurbaşkanımız, İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve İller Bankası arasında yürütülen görüşmelerden kaynaklı finansın, ülkenin yatırım programına girmesine izin verirse projeler 4-5 yıl içinde hayata geçecek” diye konuştu.