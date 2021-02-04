İzmir Valiliği'nden 14 Şubat kararı
İzmir Valiliği, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde yoğunluk yaşanmaması için sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde çiçekçilerin faaliyetlerini evlere servis şeklinde 10.00-17.00 arasında yapabilmesine izin verdi .
İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplandı. Toplantıda "14 Şubat nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak çiçek satışı yapan işyerlerinin sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı, 12 Şubat 2021 Cuma günü 20.00-24.00 saatleri arasında evlere servis, 13-14 Şubat 2021 Cumartesi-Pazar günlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında müşterilere işyerinde ve 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet vermesine" karar verildi.
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