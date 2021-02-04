İzmir Valiliği'nden 14 Şubat kararı

İzmir Valiliği, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde yoğunluk yaşanmaması için sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde çiçekçilerin faaliyetlerini evlere servis şeklinde 10.00-17.00 arasında yapabilmesine izin verdi .

cumhuriyet.com.tr
04 Şubat 2021 Perşembe, 15:45
İzmir Valiliği'nden 14 Şubat kararı
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İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplandı. Toplantıda "14  Şubat  nedeniyle  talepte  yaşanacak  yoğunluk  da  göz  önünde  bulundurularak  çiçek satışı  yapan  işyerlerinin  sokağa  çıkma kısıtlamasının  uygulandığı,  12 Şubat 2021 Cuma  günü 20.00­-24.00  saatleri  arasında evlere  servis, 13­-14 Şubat 2021 Cumartesi­-Pazar  günlerinde 10.00-­17.00 saatleri arasında müşterilere işyerinde ve 10.00­-24.00 saatleri arasında evlere  servis  şeklinde hizmet vermesine" karar verildi.


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