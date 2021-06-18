İzmir Valiliği'nden, 'HDP saldırısının ardından kamera kayıtlarının silindi' iddiasını hakkında açıklama
İzmir Valiliği, HDP İl Başkanlığına gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından, kamera kayıtlarının silindiği ve bilgisayarlara format atıldığı iddiasının tümüyle gerçek dışı olduğunu açıkladı.
İzmir Valiliği, İzmir’de HDP İl Başkanlığına yönelik yapılan ve bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Saldırının gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin silindiği ve bilgisayarlara format atıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"İlimizde dün yaşanan, bir siyasi partinin il binasına ve çalışanına yönelik elim olayla ilgili bazı mecralarda yer alan iddialara ilişkin aşağıdaki açıklamayı yapma zarureti doğmuştur. Olay olduğu andan itibaren tüm adli olaylarda olduğu gibi yargı süreci başlamış ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının kontrolünde, polis tüm delilleri toplamıştır. Kamera kayıtlarının silindiği ve bilgisayarlara format atıldığı iddiası tümüyle gerçek dışıdır. Ayrıca sanığın, valiliğimize ait bir otelde konakladığı veya müştemilatından yararlandığı iddiaları da tamamen gerçek dışıdır. "
NE OLMUŞTU?
Konak ilçesinde dün HDP İzmir İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı düzenleyen Onur Gencer isimli saldırgan, parti binasında Deniz Poyraz'ı başından tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan silahlı saldırgan Gencer, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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