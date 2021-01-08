İzmir Valiliği'nden 'Menemen' kararı
İzmir Valiliği, tekrar kura seçiminin yapılması için Menemen Belediye Meclisi’ni 12 Ocak günü olağanüstü toplantıya çağırdı.
Menemen Belediyesi Başkanvekilliği seçim sürecinde İzmir Valiliği de devreye girdi. Valilik, tekrar kura seçiminin yapılması için Menemen Belediye Meclisi’ni 12 Ocak günü olağanüstü toplantıya çağırdı.
Menemen Belediye Başkanı iken tutuklanarak cezaevine gönderilen ve görevden alınan Serdar Aksoy'un yerine geçecek başkanvekilinin belirlenmesi ile ilgili süreç devam ediyor. Dünkü olaylı Menemen Belediye Meclisi toplantısında, belediye başkanvekilini belirlemek için yapılacak kura çekimi, CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin önergesiyle gündemden düşürülmüştü.
Meclis üyelerinin bu kararı sonrası, İzmir Valiliği devreye girdi. Menemen'deki yapılamayan seçim için Vali Yavuz Selim Köşger'in talimatıyla Vali Yardımcısı Hulusi Doğan görevlendirildi. Menemen Belediye Meclisi, Hulusi Doğan'ın da katılacağı olağanüstü toplantıya çağrıldı.
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