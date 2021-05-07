İzmir Valisi: Vaka sayısı yarı yarıya düştü

07 Mayıs 2021 Cuma, 15:38

Trafik Haftası kapsamında Gazi Bulvarı'nda oluşturulan uygulama noktasındaki denetlemeye katılan Vali Köşger, durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcularla sohbet etti.

Vatandaşlara trafik kurallarına uymaları çağrısında bulunan Köşger, özellikle emniyet kemeri takılması konusunda hassas olunması gerektiğini belirtti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Köşger, şehir içinde emniyet kemeri kullanımını artırmak için "Annem yanımda, kemerim aklımda" sloganıyla etkinlik gerçekleştirdiklerini, 30 ilçede belirledikleri noktalarda kontrollerin de devam ettiğini bildirdi.

Köşger, İzmir'in ölümlü trafik kazası sayısını en çok azaltan il konumunda olduğuna dikkati çekerek, "İzmir'de ölümlü trafik kazalarını yüzde 24 azalttık. Bu iyi bir şey. Hemşehrilerimizin kurallara daha fazla riayet etmesi durumunda trafik kazaları daha da azalacaktır." diye konuştu.

TAM KAPANMA

Tam kapanma süreciyle kentteki Kovid-19 vaka sayılarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Köşger, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzmir'de şehir içi trafik yüzde 30 mertebesine inmiş durumda. Normal günde burada çok daha yoğun bir trafik olurdu. Pandemi, sosyal ilişkilerin, hareketin artmasıyla dikey şekilde artan bir rahatsızlık. Sosyal hareketliliği ne kadar azaltırsak ona paralel şekilde iniyor aşağıya. Biz rakamlardan da görüyoruz, sosyal hareketlilik azaldı, bulaş miktarı da azaldı. Tam kapanma sürecine başlamadan önceki rakamlara göre şu anda yarının da altına inmiş durumdayız. Bayram sonuna kadar, geçtiğimiz yıl haziran ayı mertebesine indirmek hedefindeyiz. O dönemde çok iyi bir nokta yakalanmıştı. O civara geleceğini tahmin ediyoruz."

Köşger, İzmir'in vaka sayısı düşüşünde kaçıncı sırada olduğunu bilmediğini belirterek, "Birinci değiliz ama çok iyi durumdayız. 3 büyükşehir arasında da 30 büyükşehir arasında da çok iyi durumda olan illerden biriyiz." dedi.

İzmir'de hastane dolulukları anlamında sorun olmadığına da işaret eden Köşger, "Normal tıbbi tedavileri devam ettiriyoruz. Pandemi nedeniyle yoğun bakımlarda diğer hastalıklarda bir kısıtlamaya gitmedik." diye konuştu.