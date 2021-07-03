İzmir, yaza İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali ile girdi
Dünya Müzik Günü 21 Haziran’da başlayıp 1 Temmuz’da, 11 günlük maratonun ardından Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılan ödül töreniyle sona ererken İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nin en iyi film ödülü Kristal Flamingo, Reis Çelik’in “Ölü Ekmeği” adlı filmine gitti. Festivalde açık havada konserler, film gösterimleri ve söyleşiler yapıldı.
İzmir deyince aklınıza ne gelir? Özgürlük! Efil efil esen İmbat rüzgârı, güzel kızları, kordonboyu, müzik, neşe, eğlence, antik kentler... Oysa böylesine güzel ve hayat dolu bir kentin tıpkı Antalya gibi, tıpkı Adana gibi ismiyle ünlenmiş bir sinema festivali olması, sinema endüstrisine hayat vermesi gerekmez mi? Prof. Oğuz Makal’ın yıllar önce kısıtlı imkânlarla deneyip pes ettiği işi sinema yazarı Vecdi Sayar başardı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Dairesi ve valiliğin de destekleriyle İzmir, yıllardan sonra ilk kez, hem de pandemi koşullarında bir uluslararası film ve müzik festivali yaşadı.
Müzik, sinemanın en önemli öğelerinden biri. İzmir’e de sinema ve müziğin iç içe geçtiği, konserlerin film gösterileri kadar önem verildiği bir festival yakıştı. Yarışmalı festivallerin en merak edileni elbette ödülü kimin kazandığıdır. En iyi film ödülü, 30 bin TL maddi destekle, Reis Çelik’in “Ölü Ekmeği”nin oldu. Ödül gecesine katılan Tunç Soyer, “İzmir’i sinemanın merkezi yapmak istiyoruz. Bunun için işe İzmir Sinema Ofisi’ni açarak başladık. Festival de bir başlangıç. İzmir’i sadece Türkiye’nin değil, bölgenin en güçlü sinema merkezlerinden biri yapacağız” dedi. Yılların sinemacısı, gazeteci, yönetmen, yapımcı, dostum Reis Çelik de ödülünü alırken “İzmir bize ne zaman bir film festivali yapacak diye beklerken Vecdi Sayar’la başladılar. Sanatı olmayan toplumlar tarihte var olamaz; sanat siyaset üstü bir kavramdır” diyerek katkılarını esirgemeyen bakanlığa ve valiliğe de teşekkür etti.
DİZİ MÜZİKLERİ DE ÖDÜLLENDİRİLDİ
Festivalin en önemli yanı müziğe verdiği ağırlıktı demiştik. Sinema ödüllerinin yanı sıra müzik ödülleri de ağırlıktaydı ve sadece sinema değil, açık kanal ve dijitalde ayrı ayrı olmak üzere dizi müziklerine de ödüller verildi. Jüri üyelerinden biri olarak bunun hayli zor bir çalışma olduğunu itiraf etmeliyim! Neyse ki bizim jüride Özlem Özdemir, Elçin Yahşi ve jüri başkanı Sina Koloğlu gibi TV eleştirmenleri, sinema ve müzik yazarı Cumhur Canbazoğlu ve besteci Serdar Kalafatoğlu gibi müzisyenler ve gedikli jüri, sinema yazarı Burak Göral vardı da ilk elemeleri yapıp kişisel değerlendirmelerimize yol gösterdiler.
Mimaroğlu filmi de “En İyi Ses Tasarımı ve Jüri Özel Ödülü”nü festivalin müziğe verdiği değer açısından aldı.
Festivalin uluslararası bir film müziği bestecisi vardı ki kendisini size daha sonra uzun anlatacağım; Polonyalı Antoni Lazarliewivkz, Oscar adayı filmlerin müziklerini yapan genç müzisyen de festivalde özel bir başarı ödülü aldı.
SİNEMADA KAZANANLAR AYNI
Sinema ödüllerinde birinci dışında pek sürpriz yoktu; diğer festivallerde de ödül almış sanatçılar, başarılarını bir kez daha kanıtlamış oldu diyelim.
Kapanış gecesinin konseri ise Fransız Kültür’ün katkılarıyla ünlü Fransız piyanist Maxime Zecchini’nin film müziklerinden derlediği programı oldu. Sadece sol elini kullanarak da piyano çalabilen sanatçının konseri ilginçti; o da uzun pandemi döneminden sonra sahneye çıkmayı özlemişti ki, bir saati aşkın konserini bitirmek istemedi, oysa özellikle sanatçıları çoktan ödül heyecanı sarmış ve sonuçları bekliyorlardı!
DOST ACI DA SÖYLER
Bu dönemde pandemi önlemleriyle böyle kapsamlı, uzun bir festival yapmak ve gösteri düzenlemek gibi bir zor bir işin üstesinden geldikleri için festival komitesini kutlamak gerek. Ancak ben şahsen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın İzmir’de böyle bir festival yapılırken, kültür sanatla ilgilenen basın ve sanatçılar şehrindeyken onlara daha fazla zaman ayırmasını beklerdim. Kendisi nedense aynı zamana denk gelen gastronomi fuarına sponsor olup Vizitİzmir tanıtımı için İstanbul’da olmayı tercih etmişti. Kapanış töreninde de on dakika göründü ve kayboldu, herhalde çok önemli işleri vardı. Hal böyleyken festivalin İzmir’e duyurulmasının da yeterli olmadığını İzmirliler söyledi. Haydi medyayı önemsemediniz, afişleri, billboard’ları olsaydı, şehirde dolaşıp durdum, hiçbir yerde göremedim. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tanıtım ve medya ilişkilerinde bir sıkıntı var. Ama asıl sıkıntı İzmir’in trafiğinde! Trafik tam bir keşmekeş olmuş, her an tıkalı. 42 dereceyi bulan sıcakta, İzmirliler nedense illa ki özel araçlarını kullanıyor, yollarda bekliyor. İstanbul trafikte çok daha iyi! Şehrime koşa koşa döndüm.
ULUSAL FİLM SEÇKİSİ...
Ulusal film seçkisinde yer alan 11 filmden ödül alanlar şöyle oluştu:
- En İyi Ses Tasarımı: Mimaroğlu - Yönetmen: Serdar Kökçeoğlu.
- En İyi Özgün Film Müziği: Ah Gözel İstanbul - Yönetmen: Zeynep Dadak, besteci: Erdem Helvacıoğlu.
- En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Nasipse Adayız - Ercan Kesal.
- En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Aşk, Büyü, vs. - Selen Uçar ve Ece Dizdar.
- Jüri Özel Ödülü: Mimaroğlu - Yönetmen: Serdar Kökçeoğlu.
TV DİZİ MÜZİKLERİ...
TV dizi müzikleri ödülleri ise şöyle:
- Dijital Kanal En İyi Dizi Müziği: Cenk Erdoğan ve Aria grubu (Blu TV’nin “Yeşilçam” dizisi jenerik müziği).
- Açık Kanal En İyi Dizi Müziği: Gökhan Kırdar (TRT’nin “Uyanış Büyük Selçuklu” ilk iki bölüm jenerik müziği ile).
- Dijital Kanal En İyi Dizi Şarkısı: Alp Yenier ve Peyk gurubu (Blu TV’nin “Yarım Kalan Aşklar” dizisinden Gel Bunu Çöz).
- Açık Kanal En İyi Dizi Şarkısı: Aytekin Ataş (Show TV’de yayımlanan “Ramo”dan Gölge Şarkısı ve FOX TV’de yayımlanan “Sen Çal Kapımı”nın jenerik şarkısı).
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