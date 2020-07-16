İzmir'de 4,1 büyüklüğünde deprem!

İzmir'in Urla ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
16 Temmuz 2020 Perşembe, 21:16
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.09'da İzmir'in Urla ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.


Video Haberler