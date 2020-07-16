İzmir'de 4,1 büyüklüğünde deprem!
İzmir'in Urla ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.09'da İzmir'in Urla ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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