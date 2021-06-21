İzmir'de bebeğiyle denize atlayan kadın, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bebeğiyle denize atlayan kadın, "çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
İzmir'in Karşıyaka 17 Haziran'da Karşıyaka sahilinde oturan A.K. (21) yanındaki 9 aylık bebeğiyle denize atladı.
Çevredeki iki kişinin denize girerek kurtardığı kadın ve bebeği, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Taburcu edilen A.K, polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, "çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Bebeğin hayati tehlikeyi atlattığı, hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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