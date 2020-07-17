İzmir'de, belediyenin korona test talebi reddedildi: 'Büyük suç işleniyor'
Ulaşım şirketi ESHOT’ta çalışan 16 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Belediye, İl Sağlığı’na başvurup 3200 şoföre test yapılmasını istedi. Talep kabul edilmedi. CHP’li Beko, “Büyük suç işleniyor” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ulaşım şirketi ESHOT'ta çalışan 16 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Belediye, İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurarak, belediye otobüsü şoförlerinin tümüne korona testi yapılmasını istedi.
Ancak İzmir İl Sağlık Müdürlüğü bu talebi reddetti. Karara tepki gösteren CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İzmir halkının sağlığının tehlikeye atıldığını söyledi. Beko, ‘'Bu talebi reddetmek halka yapılan en büyük bir kötülüktür. Kararı veren bürokratlar vebal altındadır” dedi.
Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, CHP'li vekil Beko eleştirisini şöyle sürdürdü:
"VEBALİN ALTINDA KALACAKLAR"
İl Sağlık Müdürlüğü'nün ne yapmaya çalıştığını anlamakta güçlük çekiyoruz. İzmir halkı ile yakın temas içinde olan ve bir kısmının testleri pozitif çıkan belediye otobüsü şoförlerinin tamamının vakit kaybetmeden teste sokulması ve gerekli önlemlerin alınması gerekir.
Bu talebi reddetmek halka yapılacak büyük bir kötülüktür. Ret kararını veren bürokratlar bu vebalin altından nasıl kalkacak? İzmir halkına ve tüm insanlığa karşı büyük bir suç işleniyor. Testlerin ivedilikle yapılması gerekiyor.
Her gün on binlerce test yapıldığını duyuran Sağlık Bakanlığının bu işe el atması ve bir an önce bu testleri yaptırması gerekmektedir. 3 bin 200 şoför ve DİSK üyesi arkadaşımıza test yapmak bu kadar mı zor?
Bu ret kararını kim, neden, nasıl veriyor? Bu bir akıl tutulmasıdır. Reddetmek gibi bir lüksleri yoktur.
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