İzmir'de deprem öncesinde yan yatan binanın yıkım çalışmaları başladı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde yan yattığı tespit edilerek şubat ayında tahliye edilen binada yıkım çalışmaları başladı.
Kentte 30 Ekim'de meydana gelen deprem öncesinde zemin sorunu nedeniyle yan yattığı için gündeme gelen Fuat Edip Baksı Mahallesindeki 6 katlı Çiğdem Apartmanı için alınan yıkım kararı kapsamında bina çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.
Bina önünden geçen caddenin trafiğine kapatılmasıyla başlayan çalışmalarda polis ve itfaiye ekipleri de görev aldı.
Yan yattığı tespiti üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yaptığı 22 daireli bina, can ve mal güvenliği açısından tehlike altında olması nedeniyle tahliye edilmişti.
Öte yandan deprem nedeniyle İzmir genelinde 109 bin 921 binada yapılan hasar tespit çalışması sonucu ağır hasarlı olduğu belirlenen 506 binadaki yıkım çalışmaları da sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
- Altun'lara bu kez İslamcı yazardan 'maaş' tepkisi
- Türkeş'in oğlundan MHP'ye ağır ifadeler
- Yerlikaya sahte diplomayla ilgili ilk kez konuştu
- Osman Öcalan'dan ''TRT'' açıklaması
- ''Deprem olasılığı en yüksek olan bölgeleri açıkladı''
- Erdoğan’ın yeğeni yaşamını yitirdi
- Iraklı heyete verilen yemekle ilgili yeni paylaşım
- İmamoğlu'ndan Sayıştay raporuna ilişkin açıklama
- Türkiye 4 ülkeye uçuşları durdurdu
- Davutoğlu'ndan dikkat çeken Erdoğan açıklaması
Video Haberler
- Erdoğan Irak Başbakanı El-Kazımi onuruna ziyafet verdi!
- Paketlere Ohh Ohh yazıldı, videoda Soylu'nun ifadeleri
- Gaziantep'te hastanedeki patlamada yaşanan dehşet anları
- Atay'ın tarihi konuşması sosyal medyanın gündeminde
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...
- Emekli olan eğitimcisinin aracının peşini bırakmadı
- Küçük kızın mucize kurtuluşu kamerada
- Polis aracında tartışma yaratan görüntülere inceleme
- İranlı Youtuber’ın polis otosuyla İstanbul turuna tepki
- İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik kilitlendi
En Çok Okunan Haberler
- Altun'lara bu kez İslamcı yazardan 'maaş' tepkisi
- Türkeş'in oğlundan MHP'ye ağır ifadeler
- Yerlikaya sahte diplomayla ilgili ilk kez konuştu
- Osman Öcalan'dan ''TRT'' açıklaması
- ''Deprem olasılığı en yüksek olan bölgeleri açıkladı''
- Erdoğan’ın yeğeni yaşamını yitirdi
- Iraklı heyete verilen yemekle ilgili yeni paylaşım
- İmamoğlu'ndan Sayıştay raporuna ilişkin açıklama
- Türkiye 4 ülkeye uçuşları durdurdu
- Davutoğlu'ndan dikkat çeken Erdoğan açıklaması