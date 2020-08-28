İzmir'de kan donduran olay: Moloz döküm alanına gömdüler!
İzmir'in Bornava ilçesinde, Ceren Duman'ın (16) cansız bedeni bir moloz döküm alanında gömülü halde bulundu. Duman'ın bir hafta önce iddiaya göre S.Ö. ve T.Y. ile birlikte uyuşturucu madde kullandığı ve fenalaşması sonucu öldüğü, daha sonra S.Ö. ve T.Y. tarafından moloz döküm alanına gömüldüğü ileri sürüldü. Polis, olayla ilgili S.Ö'yü (22) gözaltına aldı. Diğer şüphelinin ise arandığı öğrenildi.
İddiaya göre, dün akşam saatlerinde L.Y. isimli bir kişi Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, oğlu T.Y. ve arkadaşı S.Ö.'nün Ceren Duman'ı moloz döküm alanına gömdüğü ihbarını verdi. Bunun üzerine polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, L.Y. oğlu T.Y.'nin suçsuz olduğu ileri sürerek, Duman'ı Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm alanına gömdüklerini belirtti.
Harekete geçen polis ekipleri, söz konusu moloz döküm alanında keşif yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Ceren Duman'ın gömüldüğü yer bulundu. Yapılan kazı çalışmasında, saat 02.00 sıralarında Duman'ın cesedine ulaşıldı.
Savcının incelemesinin ardından 16 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Ceren Duman, T.Y. ve S.Ö.'nün 20 Ağustos Perşembe günün Çamdibi Mahallesi'nde bulunan bir sitede uyuşturucu aldıkları ortaya çıktı.
İddiaya göre, uyuşturucu aldıktan sonra fenalaşan Duman evde hayatını kaybetti. Olayın ardından S.Ö. ve T.Y., cesedi, Naldöken Mahallesi'nde bulanan moloz döküm alanına gömdü. Yaklaşık 1 metrelik çukura koyulan çocuğun cansız bedeni, olaydan bir hafta sonra babanın ihbarı üzerine bulundu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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