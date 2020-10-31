İzmir'de tepki çeken paylaşımlara gözaltı
İzmir'deki deprem sonrası yapılan skandal paylaşımlarıyla ilgili olarak Emniyet'in ilgili birimleri harekete geçti. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, provokatif paylaşım yapan 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İzmir'de dün meydana gelen depremin ardından sosyal medyada paylaşılan bazı mesajlar tepki çekmişti. Asena Türk isimli bir sosyal medya kullanıcısı, depreme ilişkin paylaşımında "Ya Rabbi! İzmirliler gibi zinaya, nefsime değil, Seccademe köle et beni... Amin!" diye yazmıştı.
Bu paylaşımın ardından onbinlerce sosyal medya kullanıcısı, sözkonusu paylaşımı yapan kişinin bulunması için Emniyet'e ve ilgili kurumlara şikayette bulunmuştu.
Tepkiler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı yaptığı açıklamada, İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik eden hesaplara ilişkin “tespit” çalışmaları ivedilikle başlatıldığı ve tespit edilen kişiler hakkında gerekli çalışmaların yapılarak adli mercilere intikal ettirileceği kaydedilmişti.
PROVOKATİF PAYLAŞIMLARA SORUŞTURMA
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İzmir'de yaptığı açıklamada depremin ardından nefret ve provokatif açıklamalarda bulunan kişilere yönelik soruşturmanın sürdürüldüğünü belirterek şunları söyledi:
"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, bu acılarımızı paylaşmak yerine nefret söylemi içinde olanlara gerekli soruşturmayı yapmaktadır. 10 ilde tahkikat yapılmış, 3 kişi Tekirdağ, Adıyaman ve Gaziantep'te gözaltına alınmıştır. Kimse kardeşliğimizi suistimal edemez. Bunu yapmak isteyenlere adalet izin vermeyecektir."
BAKAN YARDIMCISI DUYURDU
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İçindeki kini ve nefreti sosyal medyadan yaymaya devam edenler; yazdıkça yakalanacaksınız. Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerimiz tarafından, 37 paylaşım tespit edildi, 25 şahıs için işlem başlatıldı, 6 kişi gözaltında. Mühim olan insan olabilmek" ifadesine yer verdi.
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