İzmir'de toplu taşımaya 15 Temmuz indirimi kararı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, darbe girişimin yıl dönümü olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Konak Meydanı'nda düzenlenecek programa katılacak vatandaşlar için toplu taşıma ücretlerinde yüzde 50 indirim yaptı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz programına katılacak vatandaşlara 15 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'den 16 Temmuz Cuma günü saat 06.00'ya kadar şehir içi toplu ulaşımda yüzde 50 indirimle hizmet verileceğini duyurdu.
Fiyat tarifesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü, METRO A.Ş., İZDENİZ A.Ş. ve İZULAŞ A.Ş.’ye ait toplu taşıma araçlarında, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığındaki İZBAN A.Ş.’ye ait toplu taşıma araçlarında ve İZTAŞIT’larda geçerli olacak. İndirim Havalimanı, Baykuş, Bilet 35, Kontörlü Ulaşım Kartları ile oto tahsis ve bağlı kalma tarifesinde uygulanmayacak.
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