İzmir'deki cami provokasyonunda hedef gösterilen Banu Özdemir'den açıklama

16 Eylül 2020 Çarşamba, 12:44

İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayını provokasyonunda yandaş medya tarafından hedef gösterildikten sonra mayıs ayında tutuklanan Banu Özdemir, bir hafta sonra tahliye edilmişti.

Özdemir, 17 Eylül Perşembe Günü (yarın) konuyla ilgili olarak hakim karşısına çıkacağını belirterek kamuoyu açıklaması yaptı.

Özdemir'in açıklaması şöyle:

"Bildiğiniz üzere, Mayıs ayında vahim ve kabul edilmesi manen imkansız olan ve kimliği belirsiz kişilerce İzmir'in farklı ilçelerinden camilerden şarkı çalındığında, konuya dikkat çekmek için yetkilileri göreve davet ederek paylaşım yapmış, bunun üzerine siyasi kimliğim üzerinden yaratılan bir algı operasyonu sonucunda hiçbir suçum yok iken haksızca ve hukuksuzca özgürlüğümden alıkonularak, bayramı ailemden ve sevdiklerimden ayrı cezaevinde geçirmiştim.

Aradan 4 ay geçmesine rağmen asıl failler halen bulunamadı. Ancak tutuksuz yargılandığım davada, tüm yerel/ulusal haber kanallarında ve sosyal medyada binlerce kişi tarafından yapılan paylaşımları, kınamadan paylaşmış olmamın suça kastımı gösterdiğini söyleyen iddianame sebebiyle 17 Eylül sabah 10.00'da hakim karşısında olacağım.

Konunun esas mağduru olarak devam eden yargı süreci sebebiyle sabır ve sükunet içinde sessizliğimi korumaya gayret ettim ve etmekteyim. Hak, bukuk ve adalet mücadelemi de sonuna kadar sürdüreceğimi ve bu yolda dostlarıma, halkına ve adalete dair inancımı kaybetmeyeceğimi bir kez daha söylemekten onur duyarım"