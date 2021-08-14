İzmir’deki depremde yıkılan ya da hasar gören konutlar için bulunan kaynak, onay bekliyor

14 Ağustos 2021 Cumartesi, 04:00

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yedi ay önce yüz yüze iletmesine karşın Hazine onayına ilişkin bir gelişme yaşanmadığını belirterek, “Cumhurbaşkanı’na, ‘Bu kaynak Türkiye ekonomisini canlandırır. En az 7-8 bin konut yapacağız’ dedim. ‘Çok iyi, arkadaşlarla konuşacağım’ dedi. Tamamen mutabık kaldık. Fakat üzerinden aylar geçti, kredi orada duruyor. Hâlâ bekliyoruz” diye konuştu.

Bir grup gazeteciye konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Dünya Bankası’ndan 340 milyon dolarlık kredi sağladıklarını anlattı. Soyer, geçen şubat ayında AKP’nin İzmir İl Kongresi için İzmir’de olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze bir görüşme yaptığını anımsatarak 1957 tarihli mevzuatın orta hasarlı binalar ilişkin çözüm üretmediğini aktardığını söyledi.

‘8 BİN KONUT YAPILIR’

Soyer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Bu parayı orta hasarlı binalar için kullanırız. Mevzuatımızdaki boşluk nedeniyle ortaya çıkan sıkıntıyı da böylece gidermiş oluruz. Bu para Türkiye’ye girecek. 30 yıl vadeli, 0.92 faizli, 5 yıl ödemesiz, 25 yıl ödemeli. Düşük faizli, uzun vadeli bir kredi. Türkiye ekonomisini canlandırır. En az 7-8 bin konut yapacağız bu rakamla” dediğini belirtti. Soyer, Cumhurbaşkanı’nın “tamam” dediğini aktararak “Kredi orada duruyor. Tamamen mutabık kalınan bir şey. Hâlâ bekliyoruz” diye konuştu.