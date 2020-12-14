İzmir'deki selden acı haber: 2 ölü

14 Aralık 2020 Pazartesi, 11:42

İzmir’in Menderes ilçesinde, hareket halindeyken sele kapılan aracın içerisindeki kayıp olarak aranan 2 kişiden 1’inin cansız bedeni su kanalında bulundu. Olay yerinden yaklaşık 3 kilometre ileride su kanalında ulaşılan cansız beden, ekipler tarafından su kanalından çıkarıldı.

Cenazenin kimlik tespit işlemleri devam ederken kayı olan diğer şahıstan da acı haber geldi.

İlk cesedin bulunduğu noktadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta yine su kanalında bulunan cansız beden polis helikopteri tarafından tespit edildi.

Cenazelerin kimlik tespit işlemleri devam ediyor.

Aracın sürücüsü Engincan Parlatan (20), Ayhan Alistrat ve Derya Parlatan (33) kurtulmayı başarmış, Mehmet Aslan ile Soner Uyar'ı ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyordu.