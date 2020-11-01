İzmir'den acı haber! Ali Kaygusuz hayatını kaybetti
Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada Ali Kaygusuz'un yaşamını yitirdiği duyuruldu.
İzmir'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan Göztepe taraftarı Ali Kaygusuz kurtarılamadı.
Göztepe Futbol Kulübü Ali Kaygusuz'un yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Göztepe'den yapılan açıklama şöyle oldu:
Başımız sağ olsun. Kardeşimiz Ali’yi, Ali Kaygusuz’u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ali’ye Allah’tan rahmet, camiamıza ve ailesine sabırlar diliyoruz.
Başımız sağ olsun. Kardeşimiz Ali’yi, Ali Kaygusuz’u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ali’ye Allah’tan rahmet, camiamıza ve ailesine sabırlar diliyoruz. pic.twitter.com/yKaDcFij82— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) November 1, 2020
Ali Çağın Kaygusuz'a ait el yazıları, Göztepe tişörtü ve anı olarak sakladığı Göztepe maçlarının biletleri Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'ndaki enkaz altından arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarılmıştı.
Kaygusuz'a ait el yazılarından birinde, şu ifadeler dikkat çekti:
"Biz ki zamanı tırnak içine alıp yaşadık,
Bundan değil midir, bizim aşkımızda sürekli bir akşam hüznü vardır."
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