İzmir'deki enkazdan gelen haber onu da yıktı!

01 Kasım 2020 Pazar, 13:01

İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Deprem İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, deprem felaketinde enkaz altında kaldığı öğrenilen taraftarı Ali Çağın Kaygusuz'dan iyi haber almayı bekliyordu. Göztepe, genç taraftar için yaptığı sosyal medya açıklamasında, "Dualarımız deprem sonrası enkaz altında kalan, bir dönem kulübümüzde staj da yapmış olan taraftarımız, kardeşimiz Ali Çağın Kaygusuz ve enkaz altındaki tüm vatandaşlarımızla. İyi haberler almayı diliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Göztepe taraftarı olan ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu da, arkadaşı Ali Çağın Kaygusuz'un bulunduğu enkazın başına gitti. Kocaoğlu, Twitter hesabından da, "Canım Ali dayan" mesajını paylaştı.

Ancak Ali'den kötü haber geldi. Yaşamını yitiren Ali'nin haberini alan Rıza Kocaoğlu kahroldu. Ünlü oyuncu arkadaşıyla çekilmiş bir fotoğrafını "Sen bizim bitmeyecek s¸iirimizsin Ali / zaman ki sonsuzdur /Bitmemis¸ s¸iirler gibidir" notuyla paylaştı.