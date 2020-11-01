İzmir'deki enkazdan gelen haber onu da yıktı!
Çukur'un kadrosunda yer alan Rıza Kocaoğlu, İzmir'deki deprem felaketinde enkaz altında kalan arkadaşı Ali Çağın Kaygusuz ile ilgili paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu kötü haberi alınca kahroldu.
İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Deprem İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, deprem felaketinde enkaz altında kaldığı öğrenilen taraftarı Ali Çağın Kaygusuz'dan iyi haber almayı bekliyordu. Göztepe, genç taraftar için yaptığı sosyal medya açıklamasında, "Dualarımız deprem sonrası enkaz altında kalan, bir dönem kulübümüzde staj da yapmış olan taraftarımız, kardeşimiz Ali Çağın Kaygusuz ve enkaz altındaki tüm vatandaşlarımızla. İyi haberler almayı diliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Göztepe taraftarı olan ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu da, arkadaşı Ali Çağın Kaygusuz'un bulunduğu enkazın başına gitti. Kocaoğlu, Twitter hesabından da, "Canım Ali dayan" mesajını paylaştı.
Ancak Ali'den kötü haber geldi. Yaşamını yitiren Ali'nin haberini alan Rıza Kocaoğlu kahroldu. Ünlü oyuncu arkadaşıyla çekilmiş bir fotoğrafını "Sen bizim bitmeyecek s¸iirimizsin Ali / zaman ki sonsuzdur /Bitmemis¸ s¸iirler gibidir" notuyla paylaştı.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın açtığı kurumu hedef aldı: Kapatacağız
- Mesut Yılmaz için verilen taziye ilanında skandal hata!
- Ali Kaygusuz hayatını kaybetti
- ABD'de kullanılan erken oy sayısı açıklandı
- Covid - 19 için söyledikleri sosyal medyanın gündeminde
- Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu hayatını kaybetti
- 'Kozmik Albay' konuştu
- Gökçek’in sözü hâlâ tutulmadı
- Kılıçdaroğlu'nu böyle es geçti
- Erdoğan: Her an ahirete hazırlıklı olmamız lazım
Video Haberler
- Karantina öncesi tuvalet kağıdına akın ettiler
- Son seçim anketinde AKP'nin oy oranında büyük düşüş!
- Damat, yol kenarında gelini dövdü
- Metrobüs yayaya çarptı
- Erdoğan'ın 'seçim' konuşması sosyal medyada tepki çekti
- Kılıçdaroğlu'nu böyle es geçti
- Oyuncak yarış arabasıyla trafiği birbirine kattı!
- Doğuş, Reha Muhtar'a ateş püskürdü
- Kahreden anlar! Enkazdan çıkan oyuncaklara bakakaldı
- Taksim’de renkli anlar... Hayaletlere yoğun ilgi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın açtığı kurumu hedef aldı: Kapatacağız
- Mesut Yılmaz için verilen taziye ilanında skandal hata!
- Ali Kaygusuz hayatını kaybetti
- ABD'de kullanılan erken oy sayısı açıklandı
- Covid - 19 için söyledikleri sosyal medyanın gündeminde
- Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu hayatını kaybetti
- 'Kozmik Albay' konuştu
- Gökçek’in sözü hâlâ tutulmadı
- Kılıçdaroğlu'nu böyle es geçti
- Erdoğan: Her an ahirete hazırlıklı olmamız lazım