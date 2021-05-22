İzmir’e yakışacak festival: Sinema ve Müzik

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 09:47

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yeni bir hedefi var: İzmir’i bir sinema kenti yapmak. Bu nedenle eksik olan tematik bir festivalle işe başlıyor: İhmal edilmiş bir alan olan sinema-müzik ilişkisini gündeme getirerek sinema ve müzik sektörü temsilcilerini İzmir’de buluşturmak amacıyla “İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali” düzenliyor.





Festival, 21 Haziran Dünya Müzik Günü’nde başlayacak ve 1 Temmuz’daki ödül töreni ve kapanış konseri ile sonlanacak. Festivale ilişkin bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, pandemiden bunalan seyirciye ve sinema sektörüne festivalin moral desteği de olacağını söyleyerek haziranda sinema salonlarının açılacağı umuduyla açık havanın yanı sıra kapalı salonlarda da gösteri yapmayı umduklarını belirtti. Başkanın verdiği bilgilere göre festivalin yarışmalı bölümü bu yıl pandemi nedeniyle yalnızca Ulusal düzeyde olak, yarışmaya filmleri Kültürpark'taki açık hava sinemasında gösterilecek, açılış töreninde film müziklerinden oluşan bir konser olacak.

ULUSAL YARIŞMA

Yönetmenliğini Vecdi Sayar‘ın üstlendiği festivalde, sinema - müzik ilişkisi bağlamında En İyi Film, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın ve Erkek Oyuncu, En İyi Özgün Müzik, En İyi Özgün Film Şarkısı ve En İyi Ses Tasarımı ödülleri verilecek. Festival Jürisi, yönetmen Ezel Akay’ın başkanlığında, müzikal oyunlardaki başarısı ile tanınan oyuncu Tülay Günal, müzisyen-akademisyen Prof. Berrak Taranç, besteci Cem İdiz, akademisyen-yazar Prof. Oğuz Makal, söz yazarı Mehmet Teoman ve film müziği alanından bir akademisyen Feyzi Erçin’den oluşuyor.





Tunç Soyer, festival ödüllerinin ‘Kristal Flamingo’ adıyla anılacağını, En İyi Film ödülünü kazanacak filmin yapımcısına, bir sonraki filmini İzmir’de çekmesi -çekimlerin en az yüzde 40’ını İzmir’de gerçekleştirmesi- koşuluyla, İzmir Sinema Ofisi tarafından 300 bin TL değerinde lojistik destek sağlanacağını, İzelman AŞ’nin de En İyi Film’in ve Jüri Özel Öödülünü kazanacak filmin yönetmenleri ile En İyi Kadın ve Erkek Oyuncular, En İyi Film Müziği bestecisi, En İyi Film Şarkısı bestecisi ve En İyi Ses Tasarımcısı’na da 10 biner TL tutarında akçalı ödül verileceğini açıklayarak, festivalin sinema sektörünün İzmire yönelmesine katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti. Festival logosu, usta tasarımcı Bülent Erkmen’in imzasını taşıyor. Festival programının, “Hayatım Müzik”, “Müzik ve Toplum”, “Müzik Belgeselleri”, “Her Yaştan Çocuklar İçin” ve “Ustalardan Kısalar” başlıklı bölümlerinde, müzik ve müzisyenler üstüne yapılmış uzun ve kısa metraj filmlerle birlikte festivalde yaklaşık 90 film gösterilecek.





TV DİZİ MÜZİKLERİ DE ÖDÜLLENDİRİLECEK

Festival çerçevesinde, televizyon alanında da bir değerlendirme olacak. TV eleştirmenleri Elçin Yahşi, Özlem Özdemir, Sina Koloğlu, Cumhuriyet Gazetesi Kültür Sanat Servisi Şefi Yazgülü Aldoğan, sinema yazarı Burak Göral, sinema ve müzik yazarı Cumhur Canbazoğlu ile besteci Serdar Kalafatoğlu’ndan oluşan jüri, son bir yılda televizyon kanalları ile dijital platformlarda gösterilmiş dizilerin ana tema müzikleri ve şarkıları arasında bir değerlendirme yaparak, iki kategoride En İyi Özgün Dizi Müziği ve En İyi Özgün Şarkı ödülleri verecek.

USTALARA SAYGI

Festivalde sinema müzikleri bestecileri Yalçın Tura, Arif Erkin ve Cahit Berkay’a ve sanatçı Hümeyra’ya Onur Ödülü verilecek. Atilla Özdemiroğlu ve Timur Selçuk ise “Anılarımızda” bölümünde yer alacak. “Onur Ödülleri” ve “Anılarına” bölümlerinde, Zbigniew Preisner, Ennio Morricone, Michel Legrand, Jacques Demy, Astor Piazzola, Fernando Solanas da eserleriyle yer alacak. “Quo Vadis Aida?”nın müziğinin bestecisi Polonyalı Antoni Lazarkiewicz’e de Kültürlerarası Sanatsal Başarı Ödülü verilecek. Açıkhava’da yapılacak Ulusal Yarışma filmleri ve Kapanış filmi dışındaki yapımlar, İzmir Sanat, Karaca Sinema ve Fransız Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak gösterilecek.