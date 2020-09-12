'Jackass' filminin yıldızı, güreşçi Stevie Lee hayatını kaybetti

12 Eylül 2020 Cumartesi, 11:15

Profesyonel güreşçi ve ‘Jackass 3D’ filmi oyuncusu Stevie Lee 54 yaşında hayatını kaybetti.

Güreşçi Jacob Colyer, yakın arkadaşı olan Lee’nin çarşamba günü evinde ani bir kalp krizi geçirip yaşamını yitirdiğini doğruladı.

Colyer, “O tandığım en iyi yürekli insandı. Hayattan çok keyif aldı. Hep anı yaşadı” dedi.

Lee’nin eşi, kardeşleri ve çocukları tarafından yayımlanan açıklamada, “Sert duruşu ve yaşam stili ile ‘kukla’, dünyanın her yerindeki insanları gülümsetmeyi başardı” ifadeleri kullanıldı.

Lee, bir grup insanın akrobatlık yaptığı "Jackass" televizyon şovunun filminde de sahne almıştı. Lee, "American Horror Story" dizisinde de rol almıştı.

Kaynak: Duvar