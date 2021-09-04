Jandarma önüne geçerek durdurdu: Çuval çuval esrar...
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı kamyonet, jandarmanın takibiyle durduruldu. Araçta yapılan aramada, yonca balyaları altına gizlenmiş 285 kilo kubar esrar ele geçirildi.
Denizli'de İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotik Timleri, Burdur'dan Denizli'nin Acıpayam ilçesine uyuşturucu getirileceğini tespit etti. 2 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapan ekipler, dün şüphelinin kente geleceği bilgisine ulaştı.
Uyuşturucu taşıdığı tespit edilen A.B.'nin kullandığı kamyoneti, Yumrutaş Mahallesi'nde takibe alan timler 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü aracını tarla yollarına sürerek kaçmaya çalıştı. Jandarma ekipleri, önünü keserek kamyoneti durdurdu. A.B. gözaltına alınırken, narkotik köpeği 'Manşet' ile kamyonette yapılan aramada, yonca balyaları altına gizlenmiş, 10 ayrı çuvalda toplam 285 kilo kubar esrar ele geçirdi.
Operasyon anı, havadan dron ile saniye saniye görüntülendi.
İlgili Haberler
- ABD ve Taliban'dan pazarlık: 'Uyuşturucu baronu serbest bırakılacak’ iddiası
- Suriyeli genci üst geçitten atlamak üzereyken polis yakaladı: "DAEŞ ile savaştım, burada beni uyuşturucuya alıştırdılar"
- Kürşat Ayvatoğlu hakkında 'uyuşturucu'dan iddianame
- CHP’li Antmen: Van’da 4 savcı uyuşturucu ve tarihi eserleri satmaya başlamış
Video Haberler
- Kadınların fotoğraflarını çeken tacizciye meydan dayağı
- Erdoğan'ı şaşkına çeviren an: Ulan oğlum bu ne hal?
- Bisikletli gençlerin kazası kamerada; 2 yaralı
- Tekirdağ'da yük treni minibüse çarptı: 6 ölü
- Gazeteci böyle çelme taktı! İşte o anlar
- Oğlunun sünnet düğününde gelinlik giydi
- 2 günde 2. hortum paniği
- Konyaaltı sahiline ilişkin çarpıcı araştırma sonuçlandı
- Mevsimin ilk karı yağdı! Fotoğraf ve video çektiler
- 'İlk defa' savunması da kurtaramadı
En Çok Okunan Haberler
- Sokak röportajında muhabire saldırı!
- 'Tosuncuk', arkasındaki güçleri sıraladı
- Erdoğan'a gece yarısı protesto
- Hemzemin geçitte facia!
- TRT'den milli maçta reklam oyunu!
- THY ve Pegasus’tan 6 Eylül kararı
- Bay M.G. de açıklama yaptı
- Günay'dan dikkat çeken 'Erdoğan' iddiası
- EMA'dan kritik BioNTech açıklaması: 'İnceliyoruz'
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı