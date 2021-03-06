Japon 'süper bilgisayar' hesapladı: Çift maske takmak sanıldığı kadar işe yaramıyor
Japon süper bilgisayar simülasyonları, koronavirüse karşı çift maske takmanın uygun şekilde takılmış bir maskeye kıyasla virüsün yayılmasını engellemede sınırlı ölçüde fayda sağladığını ortaya çıkardı.
Japonya'da Riken ve Kobe Üniversitesi uzmanları tarafından yürütülen çalışmada, çift maske takmanın koronavirüsün yayılmasını engellemede 'sanıldığı kadar etkili olmadığı' ortaya çıkarıldı.
Yapılan çalışmada, araştırmacılar Fugaku süper bilgisayarını farklı türde ve kombinasyonlarda maske takan insanlardan virüs parçacıklarının akışını modellemek için kullandılar. Elde edilen sonuçlarda ise, ikinci maskenin yalnızca yüzde 4 oranında bir fark yarattığı görüldü.
Araştırmada, dokumasız malzemeden üretilen tek maske kullanımının düzgün takıldığında yüzde 85 oranında koruyuculuğa sahip olduğu belirlenirken, ikinci maskenin bu oranı yalnızca yüzde 89'a yükselttiği tespit edildi. Öte yandan, iki tane maske kullanmanın hava direncini artırdığı ve kenarlarda sızmaya neden olduğu için 'kullanışsız' olduğu belirtildi.
Makoto Tsubokura önderliğindeki araştırmacılar, "Çift maskeleme performansı artırmıyor" değerlendirmesinde bulundular.
Araştırmacılar ayrıca, koronavirüse karşı en etkili maskenin ise N95 modeli maskeler olduğunu belirtti.
Kaynak: Sputnik
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