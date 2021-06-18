Japon tenisçi Osaka, Wimbledon'dan çekildi
Naomi Osaka, tenis sezonunun 3'üncü grand slam turnuvası olan Wimbledon'a katılmayacağını bildirdi.
Kadınlar dünya sıralamasının 2. basamağındaki Naomi Osaka, tenis sezonunun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a katılmayacak.
İlk turu geçmesinin ardından psikolojik açıdan zor günler geçirdiği gerekçesiyle sezonun ikinci büyük turnuvası Fransa Açık'tan (Roland Garros) çekilen 23 yaşındaki Japon tenisçi, çim kort sezonunu da pas geçecek.
Kariyerinde 4 grand slam şampiyonluğu bulunan Osaka'nın ekibinin, Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) internet sitesinde yer verilen açıklamasında, "Naomi bu yıl Wimbledon'da oynamayacak. Arkadaşları ve ailesiyle zaman geçirecek. Seyircisi önünde oynayacağı için şimdiden heyecanlandığı 2020 Tokyo Olimpiyatları için hazırlanacak." denildi.
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl iptal edilen Wimbledon, 28 Haziran'da, bir sene ertelenen Tokyo 2020 ise 23 Temmuz'da başlayacak.
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