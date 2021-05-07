Japonya salgın nedeniyle OHAL'i uzatma kararı verdi
Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, koronavirüs salgını nedeniyle bazı eyaletlerde uygulanan olağanüstü hal (OHAL) süresinin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını bildirdi.
Başbakan Suga, düzenlediği basın toplantısında, Covid-19 ile mücadele kapsamında bazı eyaletlerde uygulanan ve 11 Mayıs'ta sona ermesi öngörülen OHAL'in, ay sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.
Vaka oranlarının yükseliş trendini koruduğunu kaydeden Suga, söz konusu kararı hükümete bağlı Covid-19 Danışman Heyetinin tavsiyesi üzerine aldıklarını belirtti.
12 MAYIS'TAN İTİBAREN...
Ek olarak 12 Mayıs'tan itibaren OHAL kapsamına Aiçi ve Fukuoka eyaletleri de dahil edilecek. Bu eyaletlerde de uygulama ay sonuna kadar sürecek.
Uygulama kapsamında restoran ve barların alkol satışı yasaklanacak ve bu işletmelerin akşam en geç 20.00'ye kadar açık kalmasına izin verilecek.
Kurala riayet etmeyen işletmelere 300 bin yene (yaklaşık 2 bin 750 dolar) kadar para cezası kesilebilecek.
Kapasitelerinin yarısı kadar müşteri kabul etmeleri halinde alışveriş merkezleri ve eğlence yerlerinin kısa süreli açık kalmalarına izin verilecek.
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