Japonya'da 1 trilyon dolarlık 2021 genel mali yılı bütçesi Temsilciler Meclisinde onaylandı
Japonya'da 1 trilyon dolarlık 2021 genel mali yılı bütçesi Temsilciler Meclisinde onaylandı
Şuugiin, büyük sosyal yardım paketleri, savunma masrafları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini kapsayan 2021 mali yılı genel bütçe taslağını kabul etti.
Bu kapsamda sosyal güvenlik hizmetlerine 35,84 trilyon yen (335 milyar dolar); savunma harcamalarına 5,34 trilyon yen (49,9 milyar dolar) ayrılacak.
Kovid-19'un etkilerine karşı önlem almayı planlayan hükümet, olası ekonomik gerileme ya da sağlık krizlerine karşı kullanmak üzere 5 trilyon yeni (46 milyar dolar) kenarda tutacak.
Bütçenin finanse edilmesi için 43,60 trilyon yen (408 milyar dolar) yeni tahvil ihraç edilmesi planlanıyor.
Kyodo ajansının haberinde, ülkenin yıllık mali bütçesinin son 9 yıldır sürekli artış gösterdiğini ve son 3 yıldır 100 trilyon yen (935 milyar dolar) seviyesini aştığını kaydetti.
Şimdiye kadarki en yüksek hacimli 2021 bütçe taslağının 1 Nisan'dan önce Danışman Meclisinden (Sangiin) onay alması bekleniyor.
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