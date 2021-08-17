Japonya'da görülen 'Lambda' varyantında olimpiyatlar detayı
Japonya'da ilk kez tespit edilen yeni tip koronavirüsün (Covid-19) "Lambda" varyantı vakasının, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı.
Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ülkedeki Covid-19'un "Lambda" varyantı vakasının izi araştırıldı.
Buna göre daha önce Peru'ya seyahat öyküsü bulunan bir kadının, 20 Temmuz'da Tokyo'daki Haneda Havalimanı'na indiği tespit edildi.
Tokyo 2020 Oyunları akreditasyon kartına sahip 30 yaşlarındaki kadının havalimanındaki testi pozitif sonuçlandı.
Salgın Hastalıkları Ulusal Enstitüsü (NIID) vaka izi araştırması sonrası kadının, Covid-19'un "Lambda" varyantına yakalandığını belirledi.
NIID bu vakanın, ülkedeki ilk "Lambda" varyantı vakası olduğunu bildirdi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ilk olarak Peru'da görüldüğünü duyurduğu varyantı, haziranda "izlenmesi gereken varyant" olarak kategorize etmişti.
Laboratuvar çalışmaları, Lambda varyantının aşıların ürettiği antikorlara dirençli olduğunu ortaya koymuştu.
Video Haberler
- Çukura düşen ineği itfaiye kurtardı
- Damat, kayınbiraderini vurdu: O anlar kamerada
- Çorba içmek için durdular, hayatlarını kaybettiler
- İki tekerlek arasında ölümüne yolculuk
- Polis ekiplerinden 'değnekçi'ye suçüstü
- Toprağı kazıp kendini diri diri gömdü
- Alanya'da tekne yangınlarında 4 tekne küle döndü
- Antalya’da orman yangını başladı
- Taliban, Afganistan’da 5 bin mahkumu serbest bıraktı
- Aç kalan domuzlar sahile indi
En Çok Okunan Haberler
- Federasyondan Ebrar Karakurt açıklaması
- Ata Demirer hastaneye kaldırıldı
- İstanbul depreminin olasılığını açıklayıp, tarih verdi
- Milyonluk müsilaj vurgunu ortaya çıktı
- 'Cüppeli', milli voleybolcuyu hedef aldı, tepki çekti
- Sel bölgesinde olan Haluk Levent'ten uyarı
- Ceyhan'dan Alçı'ya sert tepki
- Aile hekimlerinden iş bırakma kararı
- Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna net yanıt
- Spor yorumcusu canlı yayında fenalaştı!